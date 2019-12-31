تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز اللذيذ

المقادير

80 جرام زبدة

2 معلقة صغيرة خميرة (فورية)

2 ملعقة كبيرة سكر (ناعم لتحضير الكريمة)

2 عدد موز

60 جرام سكر

300 جرام دقيق

كوب كريمة مخفوقة

2 عدد بيضة

1 كوب حليب مكثف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة كبيرة فانيليا (لتحضير الكريمة)

الطريقة:

يسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

يخلط الدقيق، السكر، الفانيليا، الملح والخميرة مع بعضهم البعض.

تذوب الزبدة وضعيها في وعاء مع الحليب والبيض.

تضاف المكونات الجافة إلى خليط الزبدة وتخفق جيدًا.

يقطع الموز إلى قطع صغيرة الحجم وتضاف إلى العجينة.

تسكب العجينة في قوالب الكب كيك.

تدخل قوالب الكب كيك إلى الفرن وتخبز لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد.

تخفق الكريمة مع السكر والفانيليا.

تزين حبات الكب كيك الباردة بالكريمة وقطع من الموز

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بارفيه زبادي الفراولة و الموز

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالموز