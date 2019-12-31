تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشوكولاتة المزدوج

المقادير

1/3 كوب طحين جوز الهند

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو غير محلى

1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

4 رشات قليلة من الملح

1/3 كوب بيض مخفوق

1/3 كوب شراب القيقب

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة حليب اللوز

1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

1/3 كوب رقائق الشوكولاته الداكنة

1/2 كوب كريمة جوز الهند

1/3 كوب هريس اليقطين

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

1 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وتعد صينية خبز 8 أكواب برش زيت جوز الهند لمنع الالتصاق. يخفق طحين جوز الهند، ومسحوق الكاكاو، ومسحوق الخبز والملح في وعاء كبير. تتم إضافة البيض، شراب القيقب، زيت جوز الهند، حليب اللوز، والفانيليا. وتقلب جيداً؛ حتى تتمازج. ثم تضاف رقائق الشوكولاته .يقسم الخليط بالتساوي في أكواب الكيك. تخبز لمدة 15-20 دقيقة؛ حتى يدخل عود أسنان في وسطها ليخرج نظيفاً. يوضع الكب كيك على رف سلك، ويترك ليبرد لمدة 10 دقائق. يجب أن يبرد تماماً قبل إضافة الفروستنغ.

لصنع الفروستنغ، تخلط كريمة جوز الهند وهريس اليقطين، وشراب القيقب، والقرفة، والفانيليا في وعاء صغير. وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، وتطبق على الكيك بمجرد أن يبرد

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