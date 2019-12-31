تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن الشوفان بالفراولة والموز والقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 جرام زبدة لينة

2 1/4 كوب دقيق

3/4 كوب سكر

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 بيض

1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1/4 كوب شوفان

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمه

1/2 ملعقة صغيرة ملح

لوز للتزيين الطريقة: ضعي الزبدة و السكر والموز والبيض والفانيليا وإخلطيهم جيداً.

ضعي المكونات الجافة والفراولة في وعاء وقلبيهم ثم أضيفيهم للخليط السابق.

قلبي الخليط بالكامل بالملعقة ليصبح لدينا خليط سميك.

وزعي الخليط في قوالب المافن، ثم زيني المافن وضعيه بالفرن على درجة حرارة متوسطة لينضج.

زيني المافن بقطع اللوز ثم يقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر هندى بالموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات

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