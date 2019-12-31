المقادير 1/2 موزة

1 كوب عصير برتقال طازج

1/2 كوب مكعبات المانجو

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1/2 كوب من العوسج الطريقة:

تخلط جميع المكونات في الخلاط ما عدا عصير البرتقال

ثم يضاف العصير ثم يقدم مباشرة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز اللذيذ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر هندى بالموز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرعصير البرتقال والموز وجوزالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.