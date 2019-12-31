تعرف على أسباب ارتفاع الضغط عند الشباب

ارتفاع مستويات ضغط الدم يعتبر أحد أكثر الأعراض المرضية شيوعًا بين الناس، باختلاف الأعمار، والحالة الصحية، بل والنوع البيولوجي، ولكن بدأ هذا العرض ينتشر بين فئة كبيرة من الشباب، فإن كنت تبحث عن أسباب ارتفاع الضغط عند الشباب سنطرح عليك أهم هذه الأسباب فيما يلي.

أسباب ارتفاع الضغط عند الشباب

علينا قبل أن نتطرق إلى سبب ارتفاع مستويات ضغط الدم عند الشباب، أولاً أن نتعرف على مستوى قياس ضغط الدم الطبيعي في الجسم، وهو 115/75 مليمترًا زئبقًا، ومن ثم حين يصل مقياس ضغط الدم إلى 140/90 يشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، ولكن ما هو سبب ارتفاع الضغط لدى الشباب؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب التعرف على نوع هذا الضغط هل هو بسبب أولي أم ثانوي؟ ماذا يعني هذا؟ ما نقصده أن هناك أسباب ثانوية وأخرى أولية لإصابة الشباب بارتفاع مستويات ضغط الدم، فالأسباب الثانوية، هي:

الإصابة بأمراض الكلى. الإصابة بأمراض الغدد الصماء. الإصابة بنشاط الغدة الدرقية. الإصابة ببعض الأمراض السرطانية. الإصابة بتليف الكبد.

لذا فإن التعرف على السبب الثانوي في حالة الإصابة بارتفاع الضغط، سيسهل من عملية شفاء الضغط من ناحية، وشفاء المرض الآخر من ناحية أخرى، ومن ثم ننصح باستشارة الطبيب المعالج حالة زيادة المرات التي تتعرض فيها إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة في حالة فئة الشباب؛ نظرًا لأن عدم اكتشاف المرض في بدايته ستؤدي إلى مضاعفات، تحتاج إلى علاج على مدى بعيد.. وماذا عن الأسباب الأولية؟

الأسباب الأولية لارتفاع ضغط الدم

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تعتبر ممارسة بعض السلوكيات اليومية الخاطئة، من أسباب ارتفاع الضغط عند الشباب، ومن أهمها: التدخين، سواء باعتدال أو بشكل شره، وسواء كانت سجائر أو أرجيلة أو حتى سجائر ألكترونية، فالتعرض إلى الدخان بجميع أنواعه، بما في ذلك عوادم السيارات، ودخان المصانع، يسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب، وفيما يلي نتعرف على الأسباب الأخرى:

•العامل الوراثي. •التعرض إلى التوتر أو الضغط العصبي أو الضيق. •اعتماد نظام غذائي غير صحي، يعتمد على الدهون المشبعة، والسكريات المصنعة. •عدم الانتظام في ممارسة الرياضة بشكل دوري. •تناول الأملاح بشكل كبير. •تناول الحبوب المخدرة بأنواعها. •زيادة الوزن. •الإصابة باضطرابات الجهاز العصبي المركزي. •وجود انسداد بالقصبة الهوائية. •تناول أدوية تحتوي على الكورتيزون.

بذلك نكون قد تعرفنا على أهم الأسباب الأولية والثانوية لإصابة الشباب بارتفاع ضغط الدم، وننصحك بمراقبة ضغط دمك بشكل يومي، مع استشارة طبيبك الخاص، والالتزام بنصائح الطبيب حتى تمارس حياتك بشكل أسهل.

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