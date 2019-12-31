شكرا لقرائتكم خبر عن الشعرانية..حاله نمو مفرط للشعر فى وجه وجسم المرأة..لماذا تحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعرانية هي نمو مفرط للشعر في مناطق معينة من وجه وجسم المرأة ، مثل منطقة الشارب واللحية، والتي تخلق "نمطًا ذكريًا" من الشعر، يمكن أن يكون لدى النساء عادة شعر ناعم، باهت، مرئي بضعف في هذه المناطق، لكن من غير المتوقع نمو شعر كثيف بنمط ذكورذي شعر خشن أو ملون.

ووفقا لتقرير لـ Harvard health الشعرانية لدى النساء تعني أن بصيلات الشعر يتم تحفيزها بشكل مفرط بواسطة هرمون التستوستيرون أو هرمونات الأندروجين الأخرى، الأندروجينات هي الهرمونات الجنسية المهيمنة عند الرجال، عادة ما يكون لدى النساء مستويات منخفضة من الأندروجينات. الشعرانية يمكن أن يكون سببها مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الأندروجينات أوالتحفيز غيرالطبيعي لبصيلات الشعر حتى عندما تكون مستويات الأندروجين طبيعية.

في بعض الحالات، يأتي الاندروجين الإضافي من أدوية مثل بعض البروجستينات المستخدمة في بعض حبوب منع الحمل أو الستيرويدات التي تحتوي على كمال الأجسام والتي تحتوي على الأندروجينات أو لها بعض الآثار المشابهة للأندروجينات.

الأدوية الأخرى قد تسبب بشكل غير مباشر الجسم لصنع هرمونات الاندروجين اضافية، وتشمل هذه بعض الأدوية لعلاج الغثيان والفصام ، والإثارة، ونوبات الصرع، والصداع النصفي، والاضطراب الثنائي القطب، والعدوان وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الاستروجين والأدوية الأفيونية.

في بعض الأحيان، يحدث الإفراط في إنتاج هرمونات الأندروجين بسبب خلل في المبيض والغدد الكظرية أو الغدة النخامية للدماغ.

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بعض نمو الشعر الزائد لا يلائم نمط النمو الناتج عن هرمونات الأندروجين (على سبيل المثال ، الشعر بين العينين، على الجبهة، أوعلى خدين الوجه). يمكن أن يكون سبب نمو الشعر، الذي يسمى فرط الشعر، مشاكل الغدة الدرقية أو فقدان الشهية العصبي.

الأعراض

قد تلاحظ المرأة ذات الشكل المعتدل من الشعرانية نموًا كبيرًا للشعر الناضج (نفس لون شعر فروة الرأس) على الشفة العليا أو الذقن أو منطقة السوالف أو حول الحلمات أو أسفل البطن، تؤدي الشعرانية الأكثر تطوراً إلى نمو الشعر الناضج في الجزء العلوي من الظهر والكتفين والعظم والبطن العلوي، وغالبا ما يبدأ خلال فترة البلوغ، إذا بدأت الشعرانية قبل البلوغ أو بعده ، فقد يكون السبب هرمونيًا وينبغي تقييم المرأة من قبل الطبيب.

تخلق معظم أسباب الشعرانية ميلًا لنمو الشعر الزائد مدى الحياة ومع ذلك، سيكون لدى العديد من النساء استجابة مرضية للعلاج الطبي إذا استمرن في العلاج لعدة أشهر أوأكثر يمكن علاج بعض أسباب الشعرانية (مثل الأورام التي تنتج هرمونات الأندروجين أو الأورام في الغدة النخامية) عن طريق العلاج الجراحي أو الإشعاع أو كليهما.

ويمكن أن تزيل العلاجات التجميلية الشعرغيرالمرغوب فيه مؤقتًا، وقد تحد من نمو الشعرفي المناطق المعالجة.