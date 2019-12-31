الحليب كامل الدسم يقاوم سمنة الأطفال

كشفت دراسة كندية أن الأطفال الذين شربوا الحليب كامل الدسم كانوا أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة في وقت لاحق من العمر.



ونقلت مجلة "ساينس ديلي" الأمريكية العلمية عن جامعة "تورنتو" الكندية، أن تناول الحليب كامل الدسم في الصغر يقلل من احتمالات التعرض للسمنة بنسبة 40%.

وحلل الباحثون 28 دراسة من 7 دول استكشفت العلاقة بين الأطفال الذين يشربون حليب الأبقار وخطر زيادة الوزن أو السمنة.

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ولم تظهر أي من الدراسات، التي شملت نحو 21 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً، أن الأطفال الذين شربوا الحليب قليل الدسم لديهم خطر أقل من زيادة الوزن أو السمنة.

وأشارت 18 دراسة من أصل 28 دراسة إلى أن الأطفال الذين شربوا الحليب كامل الدسم كانوا أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة.

وتتحدى بالتالي نتائج الدراسة الإرشادات الدولية التي توصي الأطفال باستهلاك حليب البقر قليل الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم ابتداءً من سن الثانية لتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن جميع الدراسات التي جرى تحليلها كانت دراسات مراقبة، وهذا يعني أنه لا يمكن التأكد من أن الحليب كامل الدسم في حد ذاته تسبب في انخفاض خطر زيادة الوزن أو السمنة، بل قد يكون الحليب كامل الدسم مرتبطا بعوامل أخرى قللت من خطر فرط الوزن أو السمنة.