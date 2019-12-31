تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال مع التوت البري

المقادير 3 ملعقة كبيرة عسل

1/2 كوب توت أحمر مفرز

عصير حبة جريب فروت

كوب عصير برتقال طازج الطريقة: اخلطي عصير البرتقال مع عصير الجريب فروت والتوت الأحمر البري في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً. أضيفي العسل وحركي. Advertisements صبي الخليط في أكواب وقدميه فوراً قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالبندق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة بالبرتقال

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