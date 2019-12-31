المقادير ملعقة كبيرة عسل

كوب توت مجمد

كوب حليب اللوز

ملعقة كبيرة زبدة اللوز

حبة موز مقطعة الطريقة:

ضعي التوت المجمد والموز وحليب اللوز وزبدة اللوز في الخلاط الكهربائي

اضربي المزيج جيدا لمدة دقيقتين حتى يصبح ناعما ومتجانسا

اسكبي المزيج في أكواب التقديم وحليه بالعسل وقدميه فورا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحليب الساخن باللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت باللوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.