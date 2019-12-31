المقادير 600 x جرام سكر بودرة

200 x جرام جبنة كريمي

150 x جرام زبدة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (جل) الطريقة: بنخلط كل المكونات معا.

بنضفلها الوان جل حسب الرغبه وممكن نتركها بلونها.

تزين بها الكب كيك والتورتات. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع القرفة بالسكر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريم تشيز فروستنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.