تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية مسقعة

المقادير

4 x عدد فص ثوم

3 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع حلقات)

3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x عدد باذنجان (مقشر ومقطع دوائر)

1 x كوب عصير طماطم

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة شطة

½ x معلقة صغيرة بابريكا

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

علي جريل نشوح الباذنجان والفلفل (لدهون اقل تشوح ولا تقلي في زيت غزير) ثم ايضا نصفيها علي ورق مطبخ.

ندبل البصل والثوم في ملعقتين زيت ثم نضيف الصلصه وعصير الطماطم وممكن زياده ماء او مرقه اذا احتاج ثم نتركها تتسبك.

نضيف الباذنجان والفلفل المشوح ونتركها تغلي غلوه.

تدخل الفرن عشر دقائق او ربع ساعه تتجانس مع بعضها ثم نشغل الشوايه ونحمر الوجه وتقدم بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم بالبرتقال

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان بالجبنة