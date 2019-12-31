تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القرنبيط بالبشاميل

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب بشامل

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x عدد قرنبيط (مغسولة ومقطعة لزهرات)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

½ x كوب بقسماط مطحون

½ x كيلو لحمة مفرومة (معصجة) الطريقة: فى كمية ماء وفيرة على النار مع معلقة من الكمون والملح نسلق زهرات القرنبيط ثم تصفى من ماء السلق.

ثم نجهز صينية وتدهن بالزيت ونضع نصف كوب من البشاميل فى قاع الصينية.

ثم نوزع نصف القرنبيط ثم اللحم ثم باقى القرنبيط.

ثم ينثر فوقها الجبن المبشور ثم البقسماط ثم السمن.

ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تحمر تترك حتى تهدأ ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جراتان القرنبيط

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