تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جراتان القرنبيط

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب كريمة لبّاني

2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كيلو قرنبيط

1 x كوب جبن بارميزان مبشور

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة شيدر

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة كمون الطريقة: يقطع القرنبيط لزهرات صغيرة ويغسل جيدا ثم فى كمية وفيرة من الماء المغلى مع الكمون والملح يسلق لمدة عشر دقائق أو لحين أن يصبح طريا.

يصفى جيدا من ماء السلق ويرص فى صينية الفرن المدهونة بالزبد.

فى إناء عميق نخلط اللبن والكريمة وجوزة الطيب والدقيق والملح والفلفل ونضعهم على النار لحين أن يسمكوا.

ثم نضيف الصوص لصينية القرنبيط وينثر فوقها الجبن.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن يحمر وجهها وتنضج بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة القرنبيط تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية بالدجاج والجبنة

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