شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الحزن والحسرة بعد وفاة عزيز على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون التعامل مع وفاة شخص عزيز أحد أصعب التحديات التي تواجهها، وليس فقط فيما يتعلق بصحتك النفسية، والحقيقة هي أن الحزن يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك البدنية أيضًا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الطرق التى يمكن أن يؤثر بها الحزن نفسياً وجسديًا على صحتك، وفقاً لما ذكره موقع "Stay Health".

تأثير الحزن والحسرة بعد وفاة عزيز على صحتك1- ضعف الجهاز المناعي

يحمي جهازك المناعي جسمك من الأشياء التي يمكن أن تمرضك، يمكن أن تؤثر تجربة الحزن على الجهاز المناعي، في إحدى الدراسات ، كان كبار السن الذين فقدوا أحباءهم قد عانوا ضعف المناعة أكثر من غيرهم ممن لم يحزنوا على فقدان شخص عزيز.

ضعف جهاز المناعة قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالأمراض والالتهابات. أظهرت دراسة أن 249 شخصًا فقدوا رضيعًا أو طفلًا أبلغوا عن 404 مرضًا حادًا خلال السنة الأولى بعد الوفاة، الأكثر شيوعا كانت نزلات البرد الانفلونزا، الصداع، القلق، الالتهابات، الاكتئاب، والذبحة الصدرية (آلام شديدة في الصدر).

2. مشاكل في القلب

أظهرت دراسة أن احتمال إصابة الشخص بنوبة قلبية يزيد بنسبة 21 مرة في الساعات الـ24 الأولى بعد وفاة شخص مقرب، بعد أسبوع واحد ، كان الخطر لا يزال 6 مرات تقريبًا، قد يكون التأثير أكبر بين الأفراد المعرضين لخطر كبير في القلب والأوعية الدموية.

قد تؤدي أحداث الحياة المجهدة، مثل وفاة أحد أفراد أسرته أو الطلاق، إلى حالة طبية يشار إليها باسم متلازمة القلب المكسور، هذا هو مرض القلب على المدى القصير الذي لا يضخ القلب بشكل طبيعي ويمكن أن يحدث في الأشخاص الأصحاء.

يُعتقد أن الزيادة السريعة في هرمونات الإجهاد (مثل الأدرينالين) يمكن أن تلحق الضرر بشكل مؤقت بالقلوب، تشمل الأعراض ألم مفاجئ شديد في الصدر، قد يكون الألم شديدًا لدرجة أنه قد يكون من الخطأ حدوث أزمة قلبية.

يمكن أن تسبب متلازمة القلب المكسورة قصورًا في عضلة القلب على المدى القصير، ولكنها عادةً ما تكون قابلة للعلاج.

3. تعاطي الكحول والمخدرات

أظهرت دراسة شملت 235 من الأبناء والبنات الذين فقدوا أحد الوالدين أن لديهم مخاطر أكبر بنحو 2.4 مرة من تعاطي الكحول والمخدرات مقارنة مع الأبناء والبنات الذين لم يفقدوا أحد الوالدين.

4. الاكتئاب

وجدت دراسة أن حوالي 1 من بين كل 4 أرامل من الرجال يعانون من اكتئاب سريري خلال السنة الأولى بعد وفاة زوجتهن.

5. قلة النوم

أظهرت سلسلة من الدراسات أن الأشخاص الذين يتعاملون مع الحزن يواجهون صعوبة في النوم والقدرة على البقاء نائمين، وقلة النوم قد يكون لها تأثير ضار على صحة الشخص.

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6- قد يتداخل الحزن أحيانًا مع قدرة الشخص على العمل في حياته اليومية (المعروفة باسم الحزن المعقد). فكر في التحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا كنت ، مع مرور الوقت:

-لديك مشكلة في تنفيذ الروتين العادي الخاص بك.

-لم تعد ترغب في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

-تشعر بالاكتئاب أو الحزن العميق.

-إلقاء اللوم على نفسك أو تشعر بالذنب.

-تعتقد أنك فعلت شيئا خاطئا أو يمكن أن تمنع الموت.

-تشعر وكأنك فقدت شعورك بالهدف في الحياة.

-تشعر بأن الحياة لا تستحق العيش بعد الآن.

-تتمنى لو كنت قد توفيت أيضا.

الحزن بعد فقدان أحد أفراد أسرته أمر طبيعي، وقد تستغرق عملية الحزن بعض الوقت، إذا قررت أنك بحاجة إلى مساعدة للتغلب على حزنك، فتواصل مع طبيبك للحصول على الدعم.