تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جراتان البطاطس

المقادير

2 x كوب كريمة لبّاني

1 x كيلو بطاطس (مقطعة شرائح رفيعة)

1 x كوب جبن بارميزان مبشور

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x كوب جبنة (ايمنتال)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فص ثوم مهروس

الطريقة:

فى إناء نضع الحليب والكريمة وفص الثوم ويتبل بجوزة الطيب ونضعة فى النار ويترك حتى يدفئ.

نحضر البايريكس ويدهن جيدا بالزبد.

ثم طبقة من شرائح البطاطس مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

ثم يوزع فوقها جزء من الجبن ثم نضع طبقة اخرى من البطاطس وتتبل ثم طبقة من الجبن.

ونستمر فى رص طبقات البطاطس والجبن حتى تنتهى الكمية.

ثم يصب فوقها خليط الكريمة ثم توضع فى الفرن لمدة 45 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ثم ينثر فوقها اخر جزء من الجبن وتوضع الفرن ثانيا مدة خمس دقائق حتى تسيح الجبن.

تترك مدة عشر دقائق حتى تهدأ قبل التقديم تقدم مع لحم او دجاج مشوى بالهنا والشفا.

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