تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبدة دجاج بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x كوب بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب خل

1 x عدد حبهان

1 x كوب ماء (ساخن)

1 x كيلو كبد الدجاج (منظفة)

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مطحون) الطريقة: هنسلق الكبدة فى الماء والخل ونصفيها كويس.

فى حلة على النار هنسيح الزبدة ونضيف عليها معلقة زيت ونقلب فيهم البصل والثوم لحد ما يدبلوا قليلا, وبعدين هنضيف الكبدة والحبهان ونستمر فى التقليب حوالى 3 دقائق.

هنضيف الكريمة والبقدونس والملح والفلفل ونقلب من وقت للتانى لمدة 10 دقائق لحد ما الكبدة تستوى.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج بالثوم والحبهان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الدجاج بالسمسم

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