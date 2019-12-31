شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص السليم من الأدوية المتبقية يساعد في تقليل مقاومة المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص السليم من الأدوية المتبقية، وخاصة المضادات الحيوية والأفيونيات، يمكن أن يساعد في تقليل مقاومة المضادات الحيوية، ومنع الأطفال من التسمم ووقف إساءة استخدام العقاقير التي تسبب الإدمان، فلا ينبغي ترك أي دواء في خزانة الدواء، حيث يمكن تناول المضادات الحيوية بشكل غير صحيح أن يسبب التهابات يتعذر علاجها، مما يساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

وأوضحت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن أقل من نصف الصيدليات في كاليفورنيا قدمت تعليمات بإرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتبع 10 % فقط التوصيات بالتخلص من الدواء أو إرجاعه مرة أخرى للصيدلية.

توصي إدارة الأغذية والعقاقير بالتخلص من الأدوية التى تحتوى على مواد أفيونية فى المرحاض، لأن الأشخاص قد يعثرون عليها بطريق الخطأ أويبتلعونها أويسيئون استخدامها عن قصد أو دون قصد للأطفال، بدلا من ألقاءها بالقمامة.

بشكل عام، أعطى 47 % فقط من الصيدليات الإرشادات الصحيحة حول كيفية التخلص من المضادات الحيوية، و34 % فقط أعطوا الإرشادات الصحيحة لمواد الأفيون.

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وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، التي نشرت في مجلة " Internal Medicine" ، أن تحسين ممارسات التخلص من المضادات الحيوية والمواد الأفيونية، يتطلب بذل جهود أفضل لتثقيف المرضى والأشخاص الذين يقدمون النصح لهم، بالإضافة إلى برامج التخلص الموسعة لضمان أن يكون للمرضى مكان للتخلص من الأدوية غيرالمستخدمة.

وأضاف: "الصيدلية هي المكان الذى يتم فيه توزيع الأدوية، لذا من الطبيعي أن يذهب الناس إلى هذا الموقع نفسه للحصول على المشورة بشأن كيفية التخلص من الأدوية غير المستخدمة، ولكن يجب ألا تكون الصيدليات وحدها المسؤولة عن توفير معلومات التخلص الصحيحة.