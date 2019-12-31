شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الأمن السباحة أثناء الدورة الشهرية..وكيف تتجنبي العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعتقد كثير من النساء أن أسوأ كابوس فى حياتها أنه لا يجب السباحة أثناء فترة الدورة الشهرية اعتقادا منهم أنها قد تسبب عدوى أو تمثل خطرعلى الصحة، ولكن الخبرالسارأنه من المنظور الصحي، لا ينبغي أن تمنعك دورتك الشهرية من التنقل في الماء ولن تزيد من خطر الإصابة.

إذا كنت قد جربت السباحة خلال دورتك الشهرية فمن المحتمل أنك لاحظت أن دورتك قد تتوقف مؤقتًا عندما تكونين في الماء، وبالتأكيد هناك بعض التفسيرات العلمية وراء ذلك.

ووفا لتقريرموقع "insider": يتدفق الدم عادةً من الرحم إلى المهبل عبر عنق الرحم بسبب الجاذبية، ويمكن لضغط الماء أن يقلل التدفق أثناء السباحة، لذلك يمكن أن يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم ولكنه لا يمنع تدفقه تمامًا.

وتقول الدكتورة ليا ميلهيزر، مديرة برنامج الطب الجنسي النسائي فى مركز ستانفورد للرعاية الصحية الأمريكي: "قد يوقف ضغط الماء بشكل مؤقت تدفق الدورة الشهرية أثناء وجودك في الماء، لكن السعال والعطس والضحك والحركات الكبيرة قد تتجاوز ذلك".

كيفية اختيار منتج العناية المناسب لارتدائه في الماء

من المحتمل أن ترغب في ارتداء نوع من منتجات العناية الأنثوية، وعندما يتعلق الأمر بالأفضل لاستخدامه عند السباحة، فإنه يعود إلى التفضيل الشخصي.

Advertisements

وتقول جينيفر مايرز، ممرضة معتمدة في نظام "مايو كلينيك الصحي": "من الآمن تمامًا السباحة مع السدادة القطنية" حيث تكون مرتفعة للغاية في المهبل لجمع أي تدفق حيض، وتبقى بقية المهبل مغلق إلى حد ما أثناء السباحة ، لذلك لا يوجد الكثير من تبادل السوائل بين ما في المهبل والماء خارج ذلك ".

التدفق المنتظم يجب ألا يمنعك من السباحة، في الواقع، يمكن أن يستفيد جسمك منها، حيث تشير الدراسات "السباحة والتمارين الرياضية" قد تكون مفيدة للتشنجات الشهرية أيضًا، حيث يمكن للسباحة بشكل مريح أن تخفف من حدة الألم.

متى يجب تجنب السباحة أثناء دورتك الشهرية؟

وفقا للخبراء، من الأفضل تجنب السباحة في الدورة الشهرية إذا أجريت لك عملية جراحية مؤخرًا في المهبل، أو الإجهاض أو تنظيرالرحم، أيضا من الأفضل تجنب السباحة إذا كنت قد أنجبت طفلاً مؤخرًا.