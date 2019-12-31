فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تتسلق الأهرامات والأمن المصري يتدخل

أثارت عارضة الأزياء الأميركية، كينسي ولانسكي، التي اقتحمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الماضية بين ليفربول وتونهام بملابس شبه عارية، الجدل مرة أخرى بعد تسلقها لأحد أهرامات الجيزة. عارضة الأزياء الأمريكية، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستغرام" يوثق لحظة تسلقها للهرم الأكبر. وعلق أحد أصدقائها خلال الفيديو أن الشرطة قادمة للقبض عليها بعد وصولها لقمة الهرم بدون تصريح.

وظهر أحد ضباط الأمن المصري خلال الفيديو وهو يدخل في مشادة مع أصدقاء كينسي بعد تسلقها بدون تصريح. وفي نهاية المقطع المصور ظهرت كينسي وهي تخرج من أحد أقسام الشرطة المصرية حيث أكدت سعادتها بالتجربة التي أرادت أن توثق بها آخر لحظاتها في عام 2019. وكانت كينسي ولانسكي اقتحمت نهائي دوري أبطال أورووبا بين ليفربول وتوتنهام والذي حسمه الريدز بهدفين دون رد، حيث ارتدت - وقتها – ملابس سوداء شبه عارية لموقع يحمل تصنيفا "جنسيا"، وفقا لموقع صحيفة "ميترو" البريطانية.

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