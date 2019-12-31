وفاة مُعمّرة أكبر تركية شهدت الدولة العثمانية والتركية الحديثة

توفيت مُعمّرة تركية تدعى عائشة أوتشار، عن عمر 113 عامًا، وقُدر لها أن تعاصر 3 سلاطين عثمانيين و13 رئيسًا تركيًا و27 رئيس وزراء تركي، حيث كانت تعيش في حي "غولازي" بمدينة "مينتيشة" الواقعة بولاية "موغلا" التركية جنوب غربي البلاد.

هذه السيدة التي عاشت اكثر من قرن وعقد من الزمن ولدت عام 1907، في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي تواصل حكمه إلى عام 1909، فيما انهارت الدولة العثمانية واختفت من الوجود بعد انقضاء عهد السلطان عبد المجيد الثاني الذي تولى الحكم بين عامي 1922 - 1924.

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المعمرة التركية عائشة أوتشار لها بنتان، البكر تبلغ من العمر 92 عاما، والثانية 89 عاما، وكانتا تسهران على خدمتها ورعايتها، وتعد أوتشار صاحبة اقدم تاريخ ميلاد مسجل في تركيا، وهي كذلك أقدم سكان ولاية موغلا، وفقا لتاريخ ميلادها المسجل في عام 1907.

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وأفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس بلدية مدينة "مينتيشة" ما أن سمع بوفاة المعمرة حتى نشر رسالة نعي في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في نعيه: "كنت أتابع وضعها الصحي باستمرار، عائشة أوتشار جدتنا رحمها الله، تلقيت خبر وفاتها في الساعة الخامسة صباحا، لقد فقدت ولاية موغلا ذاكرة حية مهمة".

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