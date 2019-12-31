شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بالسعودية تنقذ مريضًا من غرغرينا بالمريء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكّن فريق طبي في قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى بالمملكة العربية السعودية، من إنقاذ مريض من (غرغرينا) جزئية بالطبقة المخاطية الداخلية في المريء بعد أن أحدثت شقًا طوليًّا، وتسبب فى إحداث نزيفًا بالمريء كاد أن يودي بحياته، بعد أن نجح الفريق الطبى من إزالة شريحة اللحم العالقة بوساطة منظار المريء.

ووفقا لموقع وزارة الصحة السعودية الرسمى، فأن المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، بعد 6 ساعات من تناوله وجبة عشاء دسمة، علقت خلالها شريحة لحم بالمريء، جعلته يعاني ألمًا شديدًا، مع قيء استمر لـ 6 ساعات متواصلة.

وأجرى قسم الطوارئ بالمستشفى، أشعة على الصدر، للتأكد من عدم وجود ثقب بالمريء، ثم نقله إلى وحدة المناظير لتقييم حالته.

وتبين من الأشعة وجود شريحة من اللحم علقت بمنطقتين مختلفتين في المريء، حتى استقرت في أسفله، مما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي من الطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، وأحدثت شقًا طوليًّا، ونزيفًا بالجزء السفلي من المريء.

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ونجح الفريق في إخراج الشريحة العالقة فى المرئ دون حدوث مضاعفات، ثم خضع المريض لمتابعة طبية دقيقة لعدة أيام، ثم سمح له بمغادرة المستشفى بعد أن استقر وضعه الصحي.

ما هو المريء

الجهاز الهضمي هو عبارة عن سلسلة من الأعضاء المجوفة التي تم ربطها في أنبوب طويل مبطن ببطانة رقيقة وناعمة تسمى الغشاء المخاطي.

يحتوي الغشاء المخاطي وفقا لتقرير موقع " thoughtco" فى الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة على غدد صغيرة تنتج العصائر للمساعدة في هضم الطعام، بالإضافة إلى ذلك ، تلعب أجزاء من أجهزة الأعضاء الأخرى منها (الأعصاب والدم) دوراً رئيسياً فى الجهاز الهضمي.

المريء هو العضو الذي يتم فيه دفع الطعام المبتلع إليه، الذى يربط الحلق من الأعلى مع المعدة أسفل، عند تقاطع المريء والمعدة، هناك صمام شبيه بالحلقة يغلق الممر بين الجهازين، ومع ذلك، عندما يقترب الطعام من الحلقة المغلقة، تسترخي العضلات المحيطة وتسمح بتمرير الطعام.