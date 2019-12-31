شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل GFR لتشخيص مرض الكلى المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار معدل الترشيح الكبيبي (GFR)من اختبارات الدم الهامة التى تساعد طبيبك على تشخيص مرض الكلى المزمن، ويتحقق من مدى عمل الكليتين، حيث تحتوي كليتك على مرشحات صغيرة تسمى الكبيبات، تساعد هذه المرشحات على إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الدم، يقدر اختبار GFR مقدار الدم الذي يمرعبرهذه المرشحات في كل دقيقة، وفقاً لما ذكره موقع "Medline plus".

يستخدم اختبار GFR للمساعدة في تشخيص مرض الكلى في مرحلة مبكرة، عندما يكون علاجه أكثر فعالية، يمكن أيضًا استخدام GFR لمراقبة الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن (CKD) أو الحالات الأخرى التي تسبب تلف الكلى، وتشمل هذه مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



معدل الترشيح الكبيبي

لماذا أحتاج إلى اختبار GFR؟

مرض الكلى في المراحل المبكرة لا يسبب أى أعراض عادة، ولكن قد تحتاج إلى اختبار GFR إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، وعوامل الخطر تشمل:

-داء السكري.

-ضغط دم المرتفع.

-تاريخ عائلي من الفشل الكلوي.

وتظهرأعراض مرض الكلى في مرحلة متأخرة، لذلك قد تحتاج إلى اختبار GFR إذا كان لديك أي من الأعراض التالية:

-التبول أكثرأو أقل من المعتاد.

-إعياء وتعب.

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-تورم في ذراعيك أو ساقيك أو قدميك.

-تشنجات العضلات.

- قيئ وغثيان.

-فقدان الشهية.

قد تحتاج إلى الصوم أو تتجنب بعض الأطعمة لعدة ساعات قبل الاختبار.





نتائج تحليل GFR

طبيعي - من المحتمل أنك لا تعاني من مرض في الكلى.

-أقل من الطبيعي - قد يكون لديك مرض الكلى.

-أقل بكثير من الطبيعي - قد يكون لديك الفشل الكلوي.