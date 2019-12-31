نزول دم أثناء الحمل في الشهر السادس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - ماذا عن أسباب وعوامل نزول الدم أثناء الحمل في الشهر السادس؟ تتخوف أغلب السيدات الحوامل من نزول الدم في الشهر السادس ومما لا شك فيه، أنه يهدد صحة الجنين، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، تقول إن النزيف غير الطبيعي في أواخر الحمل أكثر خطورة؛ لأنه قد يشير إلى مشكلة مع الأم أو الطفل.

وتنصح «سلمي كل سيدة تصاب بنزول الدم في شهرها السادس، أو في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، بأن تتصل بالطبيب فوراً.

أسباب نزول الدم أثناء الحمل في الشهر السادس:

المشيمة المنزاحة: تحدث هذه الحالة عندما تكون المشيمة منخفضة في الرحم، وتغطي جزئياً أو كلياً فتحة قناة الولادة. المشيمة previa نادرة جداً في الثلث الثالث من الحمل، حيث تحدث في حالة واحدة فقط من كل 200 حالة حمل، المشيمة النزفية، والتي يمكن أن تكون غير مؤلمة، هي حالة طارئة تتطلب عناية طبية فورية.

الانقطاع المشيمي: في نحو 1٪ من حالات الحمل، تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل أو أثناء المخاض، يمكن أن يكون انفكاك المشيمة خطيراً جداً على كل من الأم والطفل، علامات وأعراض أخرى لانفصال المشيمة هي آلام في البطن، جلطات من المهبل، رحم رقيق، وآلام في الظهر.

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تمزق الرحم: تمزق الرحم من الحالات النادرة جداً، فهو مهدد للحياة، ويتطلب إجراء عملية طوارئ، الأعراض الأخرى لتمزق الرحم هي الألم في البطن.

فاسا بريفيا: في هذه الحالة النادرة للغاية، تعبر الأوعية الدموية للطفل النامي في الحبل السري، أو المشيمة عبر فتحة قناة الولادة، يمكن أن يكون Vasa previa خطيراً جداً على الطفل؛ لأن الأوعية الدموية يمكن أن تفتح، مما يؤدي إلى نزيف الطفل بشدة وفقدان الأكسجين.تشمل العلامات الأخرى لـvasa previa معدل ضربات قلب الجنين غير الطبيعي والنزيف المفرط.

الولادة المبكرة: قد يكون النزيف المهبلي في وقت متأخر من الحمل علامة على استعداد جسمك للولادة، فاتصلي بطبيبك على الفور؛ لأنك قد تكونين في مرحلة مبكرة.وتشمل الأعراض الأخرى من الولادة المبكرة تقلصات، الإفرازات المهبلية، والضغط في البطن، وآلام أسفل الظهر.

الأسباب الإضافية للنزيف في أواخر الحمل:

إصابة في عنق الرحم أو المهبل.

الأورام الحميدة.

سرطان.

ماذا تفعلين إذا كان لديك نزيف غير طبيعي أثناء الحمل؟