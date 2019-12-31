تطور الطفل في الشهر السابع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - يمكن أن يطلق على الشهر السابع من عمر الرضيع انه الشهر الثاني من مرحلة الطعام الصلب، ولذلك فهو يشهد تطورات جسمانية ونفسية جديدة، يتابعها معك عزيزتي الأم الدكتور أحمد وادي _ استشاري طب الأطفال _ كما يلي: الشهر السابع من عمر الرضيع يكون رضيعك في هذا العمر قد اعتمد على نفسه، فقد أصبح قادراَ على الجلوس بمفرده.

ويمكنه أيضاً أن يرجع إلى الخلف وهو جالس.

ويمكنه أن ينظر بشكل سليم باتجاه أي شيء بحيث لا يتشتت انتباهه، فهو لا يجل بصره شمالا ويمينا كما كان يفعل بالسابق. ماذا عن تذوق الطعام؟ كما قلنا سابقا فالطفل قد أصبح يتناول الطعام الصلب، ولذلك فهو في عمر سبعة أشهر يبدأ في تحديد طعامه المفضل، فقد يرفض طعاماَ ويقبل على آخر فلا تجبريه لكي لا يكره كل الأصناف.

كما أنك يمكنك انتهاز فرصة جوعه وتقدمي له صنفاَ جديداَ لم يتذوقه من قبل، فلا يمكن أن يتناول صنفاَ أو اثنين لأن عليه أن يحصل على فيتامينات ومعادن غير متوفرة في حليب الأم في هذه السن. مخاطر حركات الطفل في الشهر السابع يجب أن تضع الأم طفلها الرضيع الذي بلغ الشهر السابع في مكان آمن، لأنه يستطيع أن يرجع للوراء فلا تضعيه على منضدة المطبخ العالية مثلاً.

كما أنه يستطيع أن يتقلب على ظهره وبطنه فيجب أن يكون في مساحة مستوية وواسعة ومرنة وليس في مكان ضيق ليس له حافة، فقد يسقط في حال محاولته أن يتقلب. Advertisements هل أقدم له الألعاب في هذه السن؟ يعجب الرضيع في الشهر السابع بالألعاب الصغيرة الطرية والمرنة والقابلة للتشكيل ويحب أن يلمسها بيديه.

يبدأ في نقل الألعاب الصغيرة من يد لأخرى ويستمتع بذلك.

ابعدي عن يديه أي آلة حادة فهو لديه نسبة كبيرة من الفضول لكي يلمس أي شيء حوله. وماذا عن تفاعله مع الأشخاص؟ سوف تلاحظين أنه اصبح يعرف وجهك ووجه اخوته جيداً.

يبكي كثيراً حين يرى وجهاً غريباً فمن الطبيعي أن يستمر بالبكاء حين يزورك الضيوف. ماذا يأكل في الشهر السابع؟ قدمي له الفواكه والخضار المهروسة لأنه بحاجة للفيتامينات لتقوية مناعته التي لم يعد يستمدها من حليبك.

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