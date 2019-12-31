تستيقظ بوجه نصف مشلول.. والتوتر "متهم رئيسي"

بعد أن شعرت بأعراض مشابهة للبرد وبعض الألم في فكها، فوجئت الأمريكية دانييل فيرجسون في صباح اليوم التالي بأن الجانب الأيمن من وجهها أصابه الشلل، ليرجع الأطباء تلك الإصابة إلى التوتر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ذهبت فيرجسون، 29 عاما، مع والدها إلى الطوارئ في أحد المستشفيات وشخص الطبيب حالتها بشلل "بيل" أو شلل الوجه النصفي، ووصف لها الستيرويد الذي يؤخذ عن طريق الفم ومضادات فيروسات.







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ويصيب شلل "بيل" العصب السابع ومن أبرز أسبابه التعرض للضغوط أو التوتر والقلق أو نتيجة تقلبات الجو، كما يمكن أن يرتبط بالسكري والحمل والعدوى الفيروسية في الوجه أو الأذن مثل فيروس هيربس.

وربط الطبيب المعالج حالة فيرجسون بالتوتر، وقال إنه لا يمكنها القيام بشيء لعلاجه، لكن يمكنها تخفيف حدته فقط.

وحاولت فيرجسون البحث عن علاجات بديلة لتخفيف الأعراض مثل الوخز بالإبر والعلاج بالأكسجين عالي الضغط وشعرت ببعض التحسن.

وقالت الشابة الأمريكية: "لم أكن أشعر بأنني متوترة أكثر من اللازم، لكن بالرجوع إلى الوراء أدركت أنني كنت أتوتر في أحيان كثيرة في محاولة إنجاز أعمالي بأفضل الطرق، واعتبرت أن إصابتي بشلل بيل كان طريقة من جسمي لإخباري بأنه ينبغي تغيير وجهة النظر هذه".

