- 1/2
- 2/2
سارة حسينالثلاثاء 2019/12/31 05:13 م بتوقيت أبوظبي
الأمريكية دانييل فيرجسون
بعد أن شعرت بأعراض مشابهة للبرد وبعض الألم في فكها، فوجئت الأمريكية دانييل فيرجسون في صباح اليوم التالي بأن الجانب الأيمن من وجهها أصابه الشلل، ليرجع الأطباء تلك الإصابة إلى التوتر.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ذهبت فيرجسون، 29 عاما، مع والدها إلى الطوارئ في أحد المستشفيات وشخص الطبيب حالتها بشلل "بيل" أو شلل الوجه النصفي، ووصف لها الستيرويد الذي يؤخذ عن طريق الفم ومضادات فيروسات.
ويصيب شلل "بيل" العصب السابع ومن أبرز أسبابه التعرض للضغوط أو التوتر والقلق أو نتيجة تقلبات الجو، كما يمكن أن يرتبط بالسكري والحمل والعدوى الفيروسية في الوجه أو الأذن مثل فيروس هيربس.
وربط الطبيب المعالج حالة فيرجسون بالتوتر، وقال إنه لا يمكنها القيام بشيء لعلاجه، لكن يمكنها تخفيف حدته فقط.
وحاولت فيرجسون البحث عن علاجات بديلة لتخفيف الأعراض مثل الوخز بالإبر والعلاج بالأكسجين عالي الضغط وشعرت ببعض التحسن.
وقالت الشابة الأمريكية: "لم أكن أشعر بأنني متوترة أكثر من اللازم، لكن بالرجوع إلى الوراء أدركت أنني كنت أتوتر في أحيان كثيرة في محاولة إنجاز أعمالي بأفضل الطرق، واعتبرت أن إصابتي بشلل بيل كان طريقة من جسمي لإخباري بأنه ينبغي تغيير وجهة النظر هذه".
كانت هذه تفاصيل خبر تستيقظ بوجه نصف مشلول.. والتوتر "متهم رئيسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.