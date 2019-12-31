أساليب رومانسية تمكنك من الإحتفال في ليلة رأس السنة مع الشريك لبداية عام مُميز

مع اقتراب موعد ليلة رأس السنة، هذه الليلة المميّزة التي نودّع فيها عاماً لنستقبل عاماً جديداً. وتبدأ التحضيرات لسهرات ليلة رأس السنة، يرغب الزوجان بحسب الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية استقبال السنة الجديدة في أجواء ممتعة يسعدان بها ويستمتعان بوقت رومانسي بعيداً عن الضوضاء والزحمة؛ لذا إليك بعض الاقتراحات لقضاء هذه الليلة بصورة ممتعة.

حضّري عشاء فاخراً

حضّري مأكولات حبيبك المفضّلة وزيّني المائدة بشراشف وضعي الشموع لإضافة جو رومانسي وشاعري. قدّمي أطباقاً تحتوي على ثمار البحر مثل القريدس والكافيار والسلمون أو يمكنك طلب الطعام الجاهز إذا كنت لا ترغبين بقضاء وقتك في المطبخ.

قومي ببعض الاختراعات

أحضري بعض الأقلام والأوراق والكثير من الشّموع، إضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة كالشوكولاتة والكب كيك. زيّني الطاولة بطريقة حرفيّة. وقبل السّاعة الثانية عشرة لا تتكلّمي مع زوجك إلّا من خلال العيون لمدّة ساعة على الأقلّ. وما إنّ تدقّ هذه السّاعة، أطفئي كلّ الأنوار وأضيئي كلّ الشموع وقرّبي بعضاً منها لتستطيعي الكتابة. اجلسي بالقرب من زوجك وفكّرا خلال 30 دقيقة لتكتبا كلّ ما تتمنّيانه للعام الجديد مع المشاعر الّتي يكنها أحدكما للآخر، ثمّ ناقشي الأفكار المكتوبة مع زوجك بصوتٍ عالٍ وبعد حلول العام الجديد، أتلفي الأوراق أو اتركيها لتقرئيها في المستقبل.

تبادل الهدايا

تبادلا الهدايا ولو كانت صغيرة ورمزية، واحرصي على أن تخبري زوجك عن مشاعرك وامتنانك لوجوده في حياتك وأنك لا تتخيّلين حياتك من دونه ترتيب وضع الأطفال إذا كان لديك أطفال، حاولي إرسالهم خارج المنزل. يمكنك الطلب من الأجداد استضافتهم لهذه الليلة.

السفر

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بدلًا من قضاء الليلة بين صخب الأصدقاء أو العائلة، يمكن أن تستمتعي أنت وزوجك في قضائها في مكان هادئ ودافئ على حسب ميزانيتكما، ويمكن أن تكون العطلة في فندق في بلد آخر، أو مدينة قريبة وقليلة التكلفة.

خروج لمنتصف الليل

يمكنك اختيار أحد الأماكن للاستماع لحفل موسيقي، أو مشاهدة الألعاب النارية، أو المشي في أحد الأماكن المفضلة لكما الاحتفال في مكان مُميز يحمل ذكريات لكما في وقت الاحتفال بالسنة الجديدة يُفكر كل منا في ذكريات سعيدة وأوقات رائعة قضاها في هذا العام، فلما لا تُحيين أجواء الرومانسية مع زوجك وتحتفلان في مكانكما المُفضل الذي يحمل ذكريات خاصة لكما؟ الأمر سيكون مُمتع وستستعيدان الكثير من الأشياء المُضحكة التي مرت عليكما.

خططا للعام القادم، التخطيط للعام الجديد أمر مُميزة ستفعلانه للمرة الأولى كزوجين. احضرا عُلبة صغيرة واكتُبا الأشياء التي تُريدان تجربتها معاً، والأهداف التي تُريدان تحقيقها وكيف ستتعاونان في تطوير علاقتكما؛ لتكون دائماً قوية ومليئة بالحب والرومانسية. تناقشا في الأمور التي يجب أن تتجنباها في السنة المُقبلة لتبقا حياتكما مُستقرة.

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