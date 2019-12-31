"ديلى ميل": تدخين الشيشة بالطعوم المختلفة قد يصيبك بمرض السل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على شخص سويدى أصيب بمرض السل بسبب تدخين الشيشة المنكهه بالطعوم المختلفة، ودخل المستشفى بعد سعال الدم الذى استمر فترة طويلة وثلاثة أشهر من آلام في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة، وكشف فحص بالأشعة السينية والمقطعية لصدرالرجل أن العدوى البكتيرية الشريرة دخلت رئتيه.
وكان المريض مدخنًا دائمًا للشيشة واستخدم الأجهزة التي تحتوي على نكهة الفاكهة لمدة تصل إلى خمس مرات في الأسبوع مع الأصدقاء.
الشيشة
ويعتقد المسعفون أنه مصاب بالسل بسبب أنابيب الشيشة، والتي غالباً ما يتم نقلها حول الأصدقاء أثناء جلسات التدخين.
ويقولون إن عدد النفخات المستنشقة من الشيشة أعلى بعشرة أضعاف من تدخين السيجارة لأن الجلسات يمكن أن تستمر لساعات في الكافيهات، وهذا يعني أن المستخدمين يتعرضون لمستوى أعلى من البكتيريا الضارة وعرضة للعدوى.
وكتب العلماء في المجلة الأوروبية أن الأطباء يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المتزايدة لأنابيب الشيشة مع استمرار شعبيتها في الارتفاع.
ويقولون أن الأطباء يجب أن يسألوا المرضى عن عاداتهم في التدخين وخاصة الشيشة في حالة الاشتباه بالسل، حيث يستخدم ما يصل إلى خُمس الشباب في الولايات المتحدة وأوروبا النرجيلة، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم والمشاهير.
وتعد دريك وكاتي بيري وكايلي مينوج من بين أكبر النجوم الذين يتم تصويرهم وهم يدخنون الشيشة.
وتعتبرالشيشة هي شكل قديم من أشكال التدخين يتم فيه تدخين التبغ الذي يدخن على الفحم أو دخان الشيشة الذي لا يحتوي على التبغ من خلال الماء قبل الاستنشاق.
وفي أغسطس الماضى، وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن نفساً واحدًا من أنبوب الشيشة يحتوي على كمية معادلة من المواد الخطرة كعلبة سجائر كاملة.
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