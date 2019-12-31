فتاة بريطانية تواجه السجن لادعائها التعرض لاغتصاب جماعي

أدانت محكمة قبرصية (الاثنين)، بريطانية بتهمة الكذب بشأن تعرضها للاغتصاب الجماعي على يد مجموعة من الشباب قبل 6 أشهر، وقضت المحكمة في بلدة بارالمني بأن الشابة، التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً آنذاك، كذبت بشأن قيام 12 مراهقاً إسرائيلياً بالاعتداء جنسياً عليها، ومن المقرر النطق بالحكم عليها يوم 7 يناير (كانون الثاني).

واعتقلت المرأة، التي لا يمكن نشر اسمها لأسبا قانونية، بعد أن قالت الشرطة البريطانية إنها سحبت اتهامها للمراهقين باغتصابها في غرفة بمنتجع آيا نابا لتمضية العطلات في يوليو /تموز

وأدينت الشابة بتهمة الضرر العام التي تنطوي على غرامة أو السجن لمدة عام أو كليهما، ودفعت الشابة بأنها سحبت اتهامها تحت ضغط من الشرطة خلال استجواب ملح من دون وجود محامٍ. ورفض المدعون والمحكمة هذه المزاعم.

وقال رئيس القضاة في حكمه: «النتيجة التي توصلت إليها هي أن تهمة المدعى عليها ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك». ووصف مزاعمها بأنها غير متسقة قائلاً إنها حاولت تضليل المحكمة.

وقال محاموها إنها ستطعن على الحكم. لكنهم التمسوا الرأفة من المحكمة في إصدار الحكم بما في ذلك إمكانية إصدار حكم مع وقف التنفيذ.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت مجموعات حقوقية إن الشابة تعرضت للإذلال وإساءة المعاملة من قبل الشرطة والإعلام.

وطلبت إجراء تحقيق حول أداء الشرطة في القضية، منتقدة كيفية التعامل مع قضايا الاغتصاب وضحاياها في قبرص.

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