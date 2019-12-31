شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد للشخير بالليزر لا يستغرق سوى دقائق معدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهراستطلاع حديث للرأي أن ثلثي البريطانيين يلقون اللوم على الشخير في الليالي التي لا نوم فيها - وفي المتوسط ​​، يعانون من 152 ليلة مزعجة في السنة بسببها، لكن الآن، هناك علاج جديد خالي من الألم يستهدف الحلق.



علاج الشخير بالليزر

وحسبما ذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح العلماء أن الإجراء الجديد يسمى الخالي من الألم ويحتوى على نبضات صغيرة من طاقة الليزرلتقوية الجزء الخلفي من الفم - وهو ما يزعم صانعوه أنه يمكن أن يقلل من الشخير المخيف.

وأشارالعلماء أن العلاج، الذي يمكن عمله خلال دقائق، لا يحتاج إلى مخدر، مما يعني أن المرضى يمكنهم متابعة يومهم مباشرة بعد ذلك.

وقال الدكتور "ناثان هولت"، أخصائي الليزر التجميلي في عيادة كامبريدج لليزر، وهو واحد من أوائل الأطباء الذين يقدمون هذه العملية: "يدعي العلاج بالليزرعالي التقنية الجديد، المسمى Somnilase ، أنه يقلل من الشخير بنسبة تتراوح بين 40% و 60% في غضون بضعة أشهر فقط".

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وهذا الإجراء مخصص للمرضى الذين يعانون من الشخير نتيجة للرخاوة أو التراخي في المكان الرخو في الفم، وهذه هي المنطقة الموجودة في الجزء الخلفي من الفم والتي تحيط بالجزء المتدلي في الوسط.

ويستمر العلاج نفسه من خمس إلى سبع دقائق فقط، ويجلس المريض في وضع مستقيم، ويميل إلى الخلف قليلاً، ويتم الضغط على لسانه، ثم يتم إدخال جهاز ليزرمحمول باليد في الفم، والذي يصدرأشعة صغيرة من طاقة الليزر، وهذا يخلق ثقوب مجهرية، أدق من الشعر البشري، في حوالي ثلث مساحة الحنك اللين، ويتم ترك الباقي دون علاج، وهذا يحفز عملية الشفاء، مما تسبب في تشكيل ندوب وتصلب المنطقة.