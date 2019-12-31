شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين الإلكتروني يقتل العشرات في الولايات المتحدة خلال 2019 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أثارت الوفيات الناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية الرعب والفزع في عدد من دول العالم في 2019، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن سبب الإصابة كان مجهولا ومحيرا للخبراء في بحثهم عن المادة المتسببة في الوفيات.



وحقق الباحثون الأمريكيون إنجازاً علمياً بتحديد السبب وراء أمراض الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني، التي تسببت في مقتل عشرات الأشخاص في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أنه تبين أن أسيتات فيتامين "هـ" الموجودة في كثير من منتجات السجائر الإلكترونية توجد في كل عينة من سائل الرئة من المرضى المصابين.

وأضافت المركز الأمريكية: "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها مادة كيميائية محتملة تثير القلق في العينات البيولوجية من المرضى الذين يعانون من إصابات الرئة هذه".

مرض غامض

وأعلن مسؤولو صحة أمريكيون مؤخرا وفاة 4 حالات نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، ما يرفع العدد الكلي للوفيات بأمريكا إلى 52.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى علاج 118 حالة جديدة بالمستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبية ومنطقتين من الأراضي الأمريكية حتى 10 ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409، في حين أُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبية.

ووصفت المراكز الأمريكية "أسيتات فيتامين هـ" بأنها "مادة كيميائية تسبب القلق، وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني.

وخلال أسبوع واحد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة بأمراض الرئة من السجائر الإلكترونية، وقال معظم المرضى إنهم استخدموا المنتجات التي تحتوي على مادة "تي إتش إس"، المنتج بشكل كبير في الماريجوانا، قبل الإصابة بالمرض، وعلى الرغم من ذلك فإن العلماء لم يستنتجوا بالضبط كيف يؤدي التدخين الإلكتروني إلى المرض.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الأمريكية إنه تم العثور على الزيت من أسيتات فيتامين "هـ" في جميع العينات تقريباً من المرضى في نيويورك، وفي حين أظهرت تلك النتائج وجود الزيت في المنتجات، فإن النتائج الجديدة توفر دليلا مباشرا على صلة أسيتات فيتامين "هـ" في الموقع الرئيسي للإصابة داخل الرئتين.

حظر السجائر الإلكترونية

وفي محاولة لمواجهة مخاطر السجائر الإلكترونية، أيّدت محكمة فيدرالية أمريكية قرار حظرها في ولاية ماساتشوستس وسط موجة من الوفيات والإصابات المرتبطة بتدخين هذه المنتجات في البلاد.

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وأصبحت ماساتشوستس أول ولاية أمريكية تصدر حظراً تاماً على كل منتجات التدخين الإلكتروني في سبتمبر/أيلول، على أن يستمر لمدة 4 أشهر.

وتقدّم مصنّعون بطعن لهذا الحظر في محكمة في بوسطن، بحجة أن القانون لا يتناسب مع الأخطار الصحية المحتملة للأجهزة.

ودعت جمعية "فايبور تكنولوجي أسوسييشن" بدلاً من ذلك إلى فرض حظر محدود على بعض المنتجات، بما في ذلك العبوات والسوائل التي تحتوي على مادة"تي إتش سي"، وهي المنشط الرئيسي في القنب المخدر، لكن المحكمة رفضت إلغاء الحظر، قائلة إنّه "يتعارض مع المصلحة العامة".

سرطان الرئة يحاصر المدخنين

وحذرت دراسة أمريكية من أن دخان السجائر الإلكترونية قد يسبب سرطان الرئة رغم خلوه من التبغ.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن علماء كلية الطب بجامعة نيويورك أن التعرض لبخار النيكوتين من هذا النوع من السجائر على مدار عام يتسبب في إصابة الفئران بأورام في رئتيها.

وكشفت الدراسة أن دخان السيجارة الإلكترونية تسبب في إصابة أكثر من نصف الفئران بتضخم المثانة، وهو عدد متزايد من الخلايا التي تبطن المثانة، ما قد يؤدي إلى السرطان.

وأوضح العلماء أن دخان التبغ من بين العوامل البيئية الأكثر خطورة التي يتعرض لها البشر بشكل روتيني، وأشاروا إلى أن تهديد التدخين الإلكتروني لصحة الإنسان ليس مفهوما بعد تماما.

وأوضحوا أن نتائج الدراسة التي أجريت على الفئران ليس المقصود منها المقارنة مع المرض البشري، لكنهم أكدوا أنها تشير إلى أن دخان السجائر الإلكترونية يجب وضعه تحت الدراسة بشكل أكثر شمولا قبل اعتباره آمنا أو تسويقه على هذا الأساس.

وأظهرت النتائج أن ٢٢.٥٪ من الفئران الـ٤٠ التي تعرضت لدخان السيجارة الإلكترونية مع النيكوتين على مدى ٥٤ أسبوعا أصيبت بأورام سرطانية في الرئة.

كما عرض فريق العلماء ٢٠ فأرا لدخان السيجارة الإلكترونية التي لا تحتوي على النيكوتين، ووجدوا أن أيا منها لم يصب بالسرطان وواحدة فقط ظهرت عليها علامات تضخم.

ولا تنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر العناصر الضارة في دخان التبغ، لكن السائل والبخار يحتويان على بعض المواد الكيميائية الضارة.