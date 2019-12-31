شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: وفاة 2100 شخص وإصابة 5 مليون أمريكى بفيروس الانفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ارتفاع معدلات الإصابة بـ الأنفلونزا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ووصلت إلى مستويات مرتفعة في كل الولايات تقريبًا، حيث وصل عدد الإصابات لأكثر من 5 مليون شخص وتم إدخال 39 ألف شخص إلى المستشفي ، وتوفي 2100 من مضاعفات الانفلونزا، كما توفى اثنان وعشرون طفلاً هذا الأسبوع بسبب فيروس الأنفلونزا بزيادة ثلاثة عن الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ CDC قال سكوت إيبرسون، اختصاصي علم الأوبئة في قسم الإنفلونزا "ما زلنا نشهد زيادة في النشاط، وهو ما شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية" وأضاف إبرسون أنه ما زال من المبكر للغاية معرفة مدى شدة موسم الأنفلونزا هذا العام".

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ففي معظم السنوات ، تبدأ الأنفلونزا بموجة من فيروسات الأنفلونزا A مثل H1N1 و H3N2 تليها موجة من فيروسات الإنفلونزا B. ومع ذلك، تعد فيروسات B هي السلالات الأكثرشيوعًا هذا العام، باستثناء الشمال الشرقي والغرب الأوسط حيث تكون فيروسات الإنفلونزا A هي السائدة.

وقال إبرسون إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا "ب" ، ويشكل الأطفال غالبية المصابين بالمستشفيات.

وأوضح تقريرمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم توزيع حوالي 170 مليون جرعة من لقاح الانفلوانزا، حيث يريد مركز السيطرة على الأمراض أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أوأكبرعلى لقاح الأنفلونزا كل عام، ويحتوي لقاح هذا العام على جميع فيروسات A و B التي يتم تداولها.