شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. التهاب الأذن الوسطى.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأذن هى جزء معقد من الجسم، يتكون من عدة غرف مختلفة، والتهابات الأذن يمكن أن تصيب أى من هذه الغرف، ويتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالتهاب في الأذن الوسطى، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بألم شديد، ومن خلال الفيديو المعلوماتى التالى سنتعرف أكثر على الأسباب والأعراض وطرق العلاج من هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "WEBMED". ما هو التهاب الأذن الوسطى؟

ما هو التهاب الأذن الوسطى؟ التهاب يصيب منطقة الأذن الوسطى، يأتى نتيجة لانتقال الجراثيم إليها من الأنف أو الحلق. ما هى أسباب الإصابة؟

ما هى أسباب الإصابة؟ الإصابة بعدوى بكتيريا كالعقدية الرئوية أو فيروسية أو نزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسى وحساسية الصدر

ما هى أعراض الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى؟

ما هى أعراض الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى؟ -الشعور بألم شديد فى الأذن. -ارتفاع فى درجة حرارة الجسم. Advertisements -فقدان الشهية وعدم الرغبة فى تناول الطعام. -الإصابة بالأرق واضطرابات النوم. -تراكم السائل داخل الأذن. -الشعور بالضغط داخل الأذن. -حدوث مشاكل فى السمع. -الشعور بمشاكل فى التوازن والشعور بالدوخة. ما هو علاج الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى؟ تناول بعض المضادات الحيوية التى تساهم بشكل كبير فى تقليل الألم

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