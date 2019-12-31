ايه العلاقة بين الكلام بعصبية وانتفاخ البطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ البطن هو مرور الغازات المعوية عبر المستقيم، تمرير الغاز أمر طبيعي، ويقوم كل إنسان بذلك على الأقل 14 مرة في اليوم، بوعي أو بدون وعي، في بعض الأحيان يحدث انتفاخ البطن أكثرمن المتوقع، وقد يصبح هذا مشكلة محرجة، يمكن أن يتداخل انتفاخ البطن الشديد مع قدرة الشخص على العمل والتواصل الاجتماعي بشكل مريح مع الآخرين.

ووفقا لتقرير لـ Harvard health ترتبط معظم حالات انتفاخ البطن بالعوامل التي يمكن السيطرة عليها.، وذلك لأن الغاز المعوي يأتي عادة من مصدرين الهواء المبتلع أو عمل البكتيريا المعوية على الطعام غير المهضوم.

ابتلاع الهواء هو أحد أسباب انتفاخ البطن، على الرغم من أن الكثير من هذا الهواء المبتلع يتم تثبيته لأعلى عبر الفم، إلا أن هناك كمية صغيرة تمر في الأمعاء والخروج عبر المستقيم، يبتلع الشخص الهواء بعدة طرق مختلفة ، لا سيما عن طريق:

ابتلاع الهواء دون وعي أثناء الحديث، خاصةً عندما يكونون منزعجين أو متحمسين أوعصبيين، الأكل أوالشرب على عجل، تناول العلكه، التدخين، شرب المشروبات الغازية.

يمكن للبكتيريا الموجودة في الأمعاء أيضًا إنتاج الغازعندما تقوم بمعالجة الأطعمة التي تمر إلى القولون دون أن يتم هضمها أعلى في الجهاز الهضمي، بعض الأمثلة الشائعة عن الأطعمة التي تميل إلى التسبب بالغاز تشمل:

الأطعمة الغنية بالألياف: وتشمل الفواكه والفاصوليا والبازلاء ونخالة الشوفان.

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الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز: الفركتوز هو سكر بسيط يحدث بشكل طبيعي في العديد من الفواكه ، وخاصة التين والتمر والخوخ والكمثرى والعنب، كما أنه يوجد بكميات أقل في البصل والخرشوف والقمح، يضاف الفركتوز في بعض الأحيان كمحلل للمشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة وبعض ملفات تعريف الارتباط والكعك.

منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز، وهو سكرموجود في الحليب، يجد الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز صعوبة في هضم الحليب والجبن والآيس كريم ومنتجات الألبان الأخرى، هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات منخفضة بشكل غير عادي من اللاكتاز، وهو الإنزيم اللازم لهضم اللاكتوز.

اعراض انتفاخ البطن

انتفاخ البطن هو مرور الغازات المعوية، سواء طوعا أو لا إراديا

طرق علاج انتفاخ البطن

إذا كان انتفاخ البطن متعلقًا بعادات الأكل أو العوامل الغذائية، فغالبًا ما يزول بسرعة بمجرد تحديد مصدر المشكلة وإجراء التغييرات اللازمة في النظام الغذائي أو نمط الحياة.

يمكن منع انتفاخ البطن عن طريق تعديل عادات الأكل والنظام الغذائي:

أكل وشرب ببطء ، في بيئة هادئة، ومضغ الطعام جيدا قبل أن البلع، لبضعة أيام ، تجنب الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن، مثل الحبوب والأطعمة الغنية بالألياف والمشروبات الغازية والمنتجات الخالية من السكر التي تحتوي على السوربيتول، ثم أضفهم تدريجياً إلى نظامك الغذائي مرة أخرى، واحدة تلو الأخرى، مع متابعة الأعراض، هذا يجب أن يتيح لك تحديد الأطعمة التي تؤدي إلى انتفاخ البطن. ثم يمكنك تجنبها.

إذا كنت بحاجة إلى إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي، فقم بزيادة الألياف ببطء على مدى أيام أو أسابيع، غالباً ما تؤدي الزيادة المفاجئة في الألياف الغذائية إلى انتفاخ البطن، لكن الزيادة التدريجية قد لا تؤدي إلى ذلك.