شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعوامل تساعد على رفع نسبة الكوليسترول لديك .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم من الأشياء التى تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وهناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من فرص إصابتك بارتفاع الكوليسترول، بعضها يمكن تغييرها والآخر من الصعب أن تتغير، وإذا كنت تعانى من ارتفاع الكوليسترول بالفعل يمكنك إجراء تغييرات على هذه العوامل التى يمكن تغييرها مثل: نظامك الغذائى وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب وعوامل خطر ارتفاع الكوليسترول فى الدم، وفقاً لموقع "Drugs".



ارتفاع نسبة الكوليسترول

عوامل خطر لو عندك فأنت عرضة لارتفاع الكوليسترولالنظام الغذائي المعتمد على الدهون

النظام الغذائي هو أحد أهم التغييرات التي يمكنك إجراؤها، لخفض معدل الكوليسترول، فهناك مكونات في الأطعمة التي تتناولها والتي يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم: الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والكوليسترول.

- الدهون المشبعة ترفع مستوى الكوليسترول لديك أكثر من أي شيء آخر في النظام الغذائي وتناول الكثير من الدهون "السيئة" يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-الدهون المشبعة هي نوع من الدهون الموجودة في الأغلب في الأطعمة التي تأتي من الحيوانات. تشمل العناصر التي تحتوي على الدهون المشبعة اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان عالية الدهون ويمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار أو الكولسترول "الضار".

-الدهون المتحولة (الزيوت المهدرجة جزئيًا) ترفع مستويات الكولسترول الضار (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ويمكن العثورعليها في السمن النباتي والأطعمة المقلية والسلع المخبوزة المعدة تجاريًا مثل الكعك والكعك.

-الكوليسترول يأتي فقط من المنتجات الحيوانية ، مثل البيض واللحوم والجبن.

2- الوزن الزائد

يؤدى إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فقد يساعدك فقدان الوزن على خفضه.

3- قلة النشاط البدني

قد يساعد النشاط البدني المنتظم في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ورفع مستويات الكوليسترول الحميد المرغوب فيه.

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4- الإجهاد

على المدى الطويل، لم يثبت الإجهاد أنه يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، لكن قد تكون المشكلة الحقيقية مع الإجهاد هو تأثيره على عاداتك، فعلى سبيل المثال، عندما يكون بعض الأشخاص تحت الضغط، فإنهم يتناولون الأطعمة الدهنية ربما تسبب الدهون المشبعة والكوليسترول في هذه الأطعمة ارتفاع الكوليسترول في الدم.



الغذاء والكوليسترول

عوامل خطر لا يمكنك تغييرها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

-تاريخ الأسرة وعلم الوراثة: تحدد جيناتك جزئيًا كمية الكوليسترول التي يصنعها جسمك، ويمكن لارتفاع الكوليسترول في الدم أن يعمل في العائلات.

يزداد الخطر لدى من لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض القلب المبكرة (نوبة قلبية أو موت مفاجئ): أقل من 55 عامًا للرجال وأقل من 65 عامًا للنساء.

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب الوراثة التي تجعلهم عرضة لمستويات مرتفعة للغاية من الكوليسترول.

-العمروالجنس: قبل انقطاع الطمث، لدى النساء مستويات الكوليسترول الكلي أقل من مستويات الرجال في نفس العمر.

بشكل عام. يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر.

يزداد الخطر لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وأكثر، وفي النساء الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر. الرجال، في جميع الأعمار، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من النساء.

-يرفع الحمل مستويات الكوليسترول في الدم لدى العديد من النساء، لكن يجب أن تعود مستويات الكوليسترول في الدم إلى طبيعتها بعد حوالي 20 أسبوعًا من الولادة. مع تقدم النساء والرجال، ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم لديهم. في النساء، غالبًا ما يؤدي انقطاع الطمث إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار.