- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطورة حبس البول وتأجيل الذهاب إلى الحمام! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة العضوية التى تتفاعل مع بعضها فى ادوار متناسقة ومنتظمة ليعيش الإنسان حياته الطبيعية التى خلقه الله سبحانه وتعالى بها.
وعلى الرغم من أن هناك جهاز بولي عند الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى وظيفته التخلص من الفضلات والأشياء الضارة فى جسم الإنسان إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يستخدموا هذا الجهاز استخدام خاطىء خصوصا إذا ما منعوا بولهم وبالتالي يصيبوا الجهاز البولى بأضرار عديدة.
فالمثانة هي جزء من الجهاز البولي والتى تتجمع فيها المياه وعندما تتجمع فيها المياه لتكون نصف كاملة فإنها ترسل إشارة إلى الدماغ من أجل التخلص من هذا البول وعليه فإن الدماغ تقرر ما إذا كان عليها التخلص من البول أم لا.
وقد حذرت بعض الدراسات الطبية من الإحتفاظ بالبول لفترة طويلة لما تسببه من أضرار خطيرة تهدد الإنسان , حيث أنه يؤدي إلى التهاب المسالك البولية , كما يزيد من البكتيريا الموجودة فى البول وبالتالي تهديد صحة الإنسان.
كما أن التأخر فى التبول يؤدي إلى زيادة الحساسية فى المثانة لأنه يجبرها على التمدد من أجل استيعاب اكبر كمية ممكنة من البول بجانب أنه قد يؤدي إلى ألم المثانة وبالتالي ضعف قدرته تدريجيا على اخراج البول من الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطورة حبس البول وتأجيل الذهاب إلى الحمام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.