امتنعي عن بعض الأطعمة واحصلي على البشرة التي تحلمين فيها!

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قطعة الكيك التي تتناولينها في وقتٍ متأخّر أو البيتزا التي لا تكفّين عن استهلاكها أو حتى العصائر التي تعتقدينها صحيّة، قد تكون هي السبب وراء مشاكل بشرة وجهكِ. قبل تناول طعامكِ فكّري أنّ النظام الذي تتّبعينه لا يؤثّر فقط على وزنكِ وصحّتكِ، بل أيضاً على جمالكِ وشبابكِ.



قد تعتبرين هذا الأمر مزعجاً جدّاً، لكن إن نظرتِ إليه من زاويةٍ أخرى، ستسرّكِ فكرة أنّه من الآن فصاعداً، يمكنكِ التخلّص من مشاكل عانيتِ منها على مدى سنين، وذلك بالامتناع عن تناول الطعام الذي يسبّبها. نظريّة طبيّة-جماليّة تمّ تفصيلها في كتاب Reverse the Signs of Ageing أو "أبطلي علامات التقدّم في السنّ" لطبيبة البشرة البريطانيّة Nigma Talib.

الكتاب يتناول أنواع من الوجوه مرتبطة بمجموعات من الطعام، اخترنا بعضها لكي تتمكّني من تحديد مشكلتكِ والمباشرة في حلّها ابتداءً من اليوم.

وجه الألبان والأجبان

مشاكله: جفون علويّة متورّمة، جيوب أو اسوداد تحت العينين، بثور متفرّقة على الوجه، خدود باهتة وبثور متجمّعة عند الذقن.

الأسباب: إنّ إضافة المزيد من الحليب على قهوتكِ أو تناول كميّة فائضة من الجبنة، أمرٌ قد يغضب بشرتكِ، حتى لو لم تعاني يوماً من الحساسيّة على اللاكتوز. الواقع هو أنّه مع تقدّمكِ في السنّ، تبدئين تدريجيّاً بخسارة الأنزيمات التي تسمح لكِ بهضم الألبان والأجبان، وذلك قد يسبّب التهابات في بشرة الجسم كلّها، فيبدو وجهكِ متعباً ومحمرّاً.

الخطّة: هل يبدو وجهكِ متورّماً ومتعباً وبشرتكِ باهتة وغير مالسة؟ حاولي اكتشاف ما إذا كانت مشتقّات الحليب هي السبب من خلال الانقطاع عن تناولها لمدّة أسبوع ومراقبة وجهكِ. إذا زالت المشاكل، ستعرفين من الآن فصاعداً مَن هو عدوّكِ في الطعام، فتخفّفين من استهلاكه.

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وجه السكّر

مشاكله: خطوط وتجاعيد عند أعلى الجبين، شوائب متفرّقة، بثور ملتهبة، بشرة باهتة تميل أحياناً إلى الرماديّ وأحياناً إلى الأصفر.

الأسباب: إنّ كميّة زائدة من السكّر تجعل الجلوكوز يلتصق بالكولاجين المسؤول عن شباب بشرتكِ وامتلائها، فتتشوّه تركيبته ويصبح جامداً.

الخطّة: إذا كنتِ ترغبين في التخلّص من الخطوط الرفيعة والحصول على بشرة خالية من الشوائب، للأسف عليكِ الامتناع عن السكّر بشكل عام واستهلاكه بشكلٍ متواضع جدّاً كلّ فترة. وعندما نقول سكّر لا نعني الحلويات فقط، بل الشوكولا والعصائر والمشروبات الغازيّة أيضاً.

وجه الغلوتين

مشاكله: بقع وبثور على الجبين، خدود متورّمة، بشرة محمرّة وبقع داكنة عند الذقن.

الأسباب: إنّه اكتشاف العصر الذي لم نكفّ عن القراءة عنه في السنوات الأخيرة: إنّ نسبة عالية من الناس تملك اضطراباتٍ هضميّة تجاه الغلوتين، تجعل الجسم يهاجم نفسه عند استهلاك هذا النوع من الطعام، والبشرة طبعاً تنال نصيبها من الضرر، فتفرز صباغات تسبّب البقع الداكنة والبثور.

الخطّة: إذا كنتِ تعانين من بشرة غير موحّدة اللون، خصوصاً في منطقة الذقن، ربّما حان الوقت لتجرّبي التوقّف عن تناول القمح، الكسكس، البرغل والطحين والباستا، والاستعاضة عنها بمأكولات لا تحتوي طبيعيّاً على الغلوتين مثل الحبوب والبطاطس والمكسّرات النيّئة والذرة والأرزّ.