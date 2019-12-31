شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يؤثر فقر الدم المنجلى على صحة المرأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم المنجلي أو مرض الخلايا المنجلية من أمراض الدم الوراثية الخطيرة التى تصيب كثير من الناس، وقد يسبب نوبات من الألم الشديد، كما يمكن أن يسبب مشاكل الحمل وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة طوال الحياة، لكن العلاج يمكن أن يقلل من فرصة حدوث مضاعفات، فى هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على فقر الدم المنجلى وأسبابه وتأثيره على صحة المرأة، وفقاً لموقع womenshealth.



فقر الدم المنجلى

س: ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟

مرض الخلية المنجلية هو مجموعة من اضطرابات خلايا الدم الحمراء التي تنتقل من والديك، هذا يعني أنه مرض وراثي.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الخلية المنجلية لديهم بعض خلايا الدم الحمراء التي تتشكل مثل "المنجل" أو الهلال.

تتميز خلايا الدم الحمراء المستديرة العادية بالمرونة الكافية للتنقل عبر الأوعية الدموية لنقل الأكسجين إلى الجسم.

يمكن لخلايا الدم الحمراء المنجلية التمسك ببعضها البعض داخل الأوعية الدموية، مما يمنع تدفق الدم ويسبب الألم والمشاكل في العديد من أجزاء الجسم المختلفة.

الأشخاص المصابون بمرض الخلايا المنجلية لديهم عدد أقل من خلايا الدم الحمراء، لأن خلايا المنجل تموت أسرع من خلايا الدم الحمراء الطبيعية.

بمرور الوقت ، يمكن أن يتسبب تدفق الدم المحظور ونقص الأكسجين في حدوث مشاكل صحية خطيرة وتلف الأعضاء.

س: ما الذي يسبب مرض الخلايا المنجلية؟

تحتوي جميع خلايا الدم الحمراء على الهيموجلوبين، مما يجعل الخلية حمراء ويساعد على حمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

خلايا الدم الحمراء مع الهيموجلوبين الطبيعي مستديرة ومرنة، إذا كنت مصابًا بمرض فقر الدم المنجلي، فإن خلايا دمك الحمراء بها هيموجلوبين غير طبيعي وتكون على شكل هلال أو منجل.

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جينات الهيموجلوبين غير الطبيعية (جينات الخلايا المنجلية) تعمل في العائلات، وجود اثنين من الجينات المنجلية يسبب مرض الخلايا المنجلية، إذا حصلت على جين خلية منجلية من كل من والديك ، فأنت مصاب بمرض فقر الدم المنجلى، إذا حصلت على جين خلية منجل واحدة وجين طبيعي واحد من والديك ، فأنت تعاني من خلية منجلية.



فقر الدم

س: كيف يؤثر مرض الخلية المنجلية على النساء؟

مرض الخلية المنجلية يمكن أن يسبب مشاكل فريدة عند النساء، بالإضافة إلى المضاعفات الرئيسية لمرض الخلايا المنجلية ، إذا كنت امرأة مصابة بمرض الخلايا المنجلية ، فقد يكون لديك أيضًا:

-تأخر سن البلوغ.

- الألم خلال الدورة الشهرية وقبلها وخلالها.

-زيادة مضاعفات مرض فقر الدم المجلى خلال فترة الحمل.

-مشاكل أثناء الحمل لك ولطفلك.

-مشاكل في الحمل بسبب علاج مرض الخلايا المنجلية.

-ألم أثناء ممارسة الجنس.





س: ما علاج فقر الدم المنجلى؟

هناك العديد من الأدوية التى تعالج مرض الخلايا المنجلية منها أدوية لمنع حدوث مشاكل من مرض فقر الدم المنجلية وأدوية لتخفيف الألم وأدوية للعدوى، مثل: المضادات الحيوية، حيث أن الأشخاص المصابون بمرض الخلايا المنجلية هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، والأرجح أن تكون الإصابات خطيرة.