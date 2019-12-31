باحثون:الكلاب تسعد أصحابها أكثر من القطط

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

لطالما شكلت المنافسة بين القطط والكلاب محور جدل أزلي بين محبيهم، لكن دراسة أميركية حديثة قالت إن مالكي الكلاب أكثر سعادة من مالكي القطط.



وأجرى باحثون في كلية ماهاتانفيل في نيويورك، دراسة شارك فيها 263 شخصا، للتعرف على العلاقة بين امتلاك حيوانات أليفة والتمتع بحياة صحية جيدة.

ووجدت الدراسة أنه لا توجد فروق كبيرة بين مالكي الحيوانات الأليفة وأولئك الذين لا يملكونها، فيما يتعلق بالسعادة والمشاعر الإيجابية أو السلبية والصفات الشخصية، لكنها في الوقت نفسه قالت إن مالكي الحيوانات الأليفة يشعرون برضا أكبر، وفق ما ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية.

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أما بين مالكي القطط والكلاب، فقد وجدت الدراسة أن من يمتلكون كلابا سجلوا نتائج أعلى في جميع مناحي الحياة الصحية (من حيث السعادة والرضا والمشاعر الإيجابية).

وكانت دراسة سابقة قد أوضحت أن الكلاب يحبون ملاكهم بشكل أكبر من القطط، إذ قال الدكتور بول زاك الذي أجرى الدراسة: "لدينا أدلة قوية تؤكد أن الكلاب تحب بالفعل الإنسان الذي يملكها".

وأضاف: "عندما يتفاعل الإنسان مع الكلب الخاص به فإن الاثنين ينتجان مادة الأوكسيتوسين، وهو أحد العناصر الكيميائية التي تفرزها الثدييات عند شعورها بالحب".