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شكرا لقرائتكم خبر عن حركة بسيطة تعمل على شدّ كلّ عضلات الجسم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قومي لهذه الحركة وانت مستلقية على سريريك! إنّها حركة مشهورة لدى مدرّبي اليوغا والبيلاتس تدعى الجسر وتقوم على مبدأ الصمود والصلابة لثوانٍ معدودة.
حركة بسيطة تعمل على شدّ كلّ عضلات الجسم وبالتحديد عضلات المعدة، الأرداف والمؤخّرة ممّا سيجعل كلّ هذه المناطق منحوتة.
يقوم هذا التمرين على الاستلقاء على الظهر ورفع المؤخّرة بواسطة الساقين المفتوحتين (كما تشير الصورة أدناه).
ارفعي ظهركِ نحو السقف قدر المستطاع وفي الوقت نفسه قوميّ بشدّ المؤخّرة، توقّفي بضع ثوان عند هذه النقطة ثم انزلي ظهركِ برويّة نحو الأرض.
قومي بهذه الحركة السهلة أقلّه 30 مرّة يوميّاً وستلاحظين الفرق.
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