شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوجبات المفضلة لكل عضو من أعضاء الجسم! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 حقا فبحار المعرفة ليس لها حدود وكلما تعمق الإنسان في المعرفة وفى البحث عن المعلومات وجد مالا يكون قد تخيله عقله من قبل فهناك أيضا وجبة مفضلة لكل عضو من أعضاء الجسم يرغب بتناولها .

تعرف على الوجبات المفضلة لكل عضو: 1- الدماغ وجبته المفضلة العنب والسمك والجوز 2- القلب وجبته المفضلة التقاح 3-الكبد وجبته المفضله العنب والتمر 4- المعدة وجبتها المفضلة البطاطا 5- الأمعاء الغليظة وجبتها المفضلة التفاح واللبن 6- الكلى وجبتها المفضلة الماء والفاصولياء Advertisements 7-الجهاز المناعي وجبته المفضلة الثوم 8-الجهاز العصبى وجبته المفضلة القمح الكلى 9-الركب والمفاصل وجبتهما المفضلة زيت الزيتون 10- الشعر وجبتة المفضلة الجرجير 11-الرئتين وجبتها المفضلة القرنبيط والبروكلى 12- الدم وجبته المفضلة الشمندر 13-البنكرياس وجبته المفضلة الترمس 14- العضلات وجبتها المفضلة عصير الجزر فمن حق هذه الأعضاء التى تعمل معك العمر بأكمله أن تعطيها وجبتها المفضلة ولو لمرة واحدة فى الأسبوع خاصة المتعب منها لكي يستعيد الجسم نشاطه وحيويته .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الوجبات المفضلة لكل عضو من أعضاء الجسم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.