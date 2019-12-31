لهذه الأسباب لا تتجاهل ألم الصدر على الجانب الأيسر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب ألا يتجاهل الشخص ألم الصدر، إذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر على الجانب الأيسر من الجسم ، فقد يشير ذلك إلى أزمة قلبية أو حالات طبية أخرى ، مثل مشكلة في الرئة أو التهاب في بطانة القلب، والشخص الذي يعاني من ألم في الصدر على الجانب الأيسر قد يعاني من مشاكل في الرئة،قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان ألم الصدر علامة على نوبة قلبية، ومع ذلك ، هناك ثلاث مؤشرات على أن ألم الصدر قد لا يكون بنوبة قلبية.

ووفقا لموقع medicalnewstoday الطبى فأن مؤشرات ان يكون ألم الصدر قد لا يكون ازمة قلبية تتمثل فى :

الموقع المحدد: إذا كان الألم يأتي من مكان معين ، فمن غير المرجح أن تكون نوبة قلبية.

تفاقم الألم: ألم الصدر المرتبط بنوبة قلبية لا يزداد سوءًا عند التنفس.

مواقع متباينة: قد ينتشر ألم الصدر المرتبط بنوبة قلبية بين شفرات الكتف ، إلى الذراعين والفك ، لكنه لا ينتقل من جانب إلى آخر.

تشمل العلامات التي قد يتعرض لها الشخص عند الإصابة بنوبة قلبية ما يلي:

ألم في الصدر أو ضيق يبدأ عادةً في وسط الصدر ويشع للخارج، دوخة، شعور بالاغماء، غثيان، ألم قد يمتد من الصدر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الكتفين، ضيق في التنفس، التعرق، النساء أكثر عرضة من الرجال لتجربة أعراض مثل الغثيان والقيء والتعب والألم في الظهر أو الفك.

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أسباب اخرى وراء ألم الصدرآلام الجهاز الهضمي

حمض الجزر ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) هي الأسباب الشائعة لألم في الصدر الأيسر.

تحدث هذه الحالات عندما يخرج الحمض من المعدة إلى المريء، والنتيجة هي إحساس حارق عبر الصدر قد يحدث على جانب أو آخر.

تمزق المريء

التمزق هو حالة طبية طارئة قد تسبب ألمًا في الصدر، تحدث هذه الحالة عندما يتمزق الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة، وهذا يتيح للأغذية أو السوائل من الفم أن تتسرب إلى الصدر وحول الرئتين.

إصابات العضلات والعظام

هناك العديد من أنواع الإصابات التي تصيب الأنسجة الرخوة أو العظام في الصدر والتي يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر من الجانب الأيسر، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الضلع المكسور أو التهاب الغضروف الظهاري هو التهاب في الغضروف المحيط بضلع.

إذا كان الشخص قد تعرض لبعض أشكال الصدمة ، مثل السقوط أو حادث سيارة ، فقد تؤدي هذه الإصابات إلى ألم في الصدر.

امراض القلب

التهاب التامور هو حالة طبية تنتج عن التهاب التامور ، وهو النسيج الذي يحمل القلب، عادة ما تنزلق الطبقات ضد بعضها البعض ، مما يسمح للقلب بالضرب. ومع ذلك ، إذا أصبحت الطبقات ملتهبة ، فقد يعاني الشخص من ألم في الصدر على الجانب الأيسر.