شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن أكثر عرضه للإصابة بكسر الورك..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الورك هو المفصل بين الطرف العلوي لعظم الفخذ ومقبسه في الحوض، عندما ينكسر الورك تكون الإصابة دائمًا في عظم الفخذ، السقوط هو السبب الأكثر شيوعا لكسور الورك، يحدث هذا عادة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، كبار السن معرضون لخطر كسور الورك بسبب مرض هشاشة العظام، وهو مرض يضعف العظام وقد يكون مرتبطًا بالعمر، قد يصاب بكسر في الفخذ أثناء الصدمة ، مثل حادث سيارة.

ووفقا لموقع drugs يقوم الأطباء بتسمية الكسور وفقًا لمدى انتقال العظم من موضعه الأصلي (إزاحته). الكسور يمكن أن تكون:

غير مثبت ، حيث تصدع العظم ولكن لم ينفصل.

نازحة الحد الأدنى ، حيث تحول العظم قليلاً أو بعيدًا عن موضعه.

النازحون ، حيث أصبح جزء من العظم مفصولًا تمامًا

أعراض كسر الورك

يمكن لكسر الورك أن يسبب ألمًا في الفخذ أو تورمًا أو كدمات ، وقد يبدو مشوهًا في الفخذ، قد يكون من الصعب تحريك الفخذ ، خاصةً تحريك القدم للخارج أو الانحناء عند الفخذ، قد يجعل الكسر يبدو الورك ضعيفًا جدًا بحيث لا يرفع الساق عادة ما يكون الناس يعانون من آلام في الفخذ عندما يضعون الوزن على الفخذ. المشي أو حتى الوقوف يمكن أن يتسبب في انتشار الكسر ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم، في الحالات الشديدة ، يعاني الشخص المصاب بكسر في الفخذ من ألم شديد في الحركة، في حالات نادرة ، عادة في الأشخاص الذين يربطون السرير ولا يضعون وزنًا على الوركين ، قد لا يتسبب كسر الفخذ في ظهور أي أعراض.

يعتمد مقدار الوقت المستغرق للتعافي من كسر الورك على نوع الكسر وكيفية معالجته، عندما تكون المسامير والشرائح مطلوبة لتثبيت العظم ، يجب على الشخص محاولة السير مع المشي في أسرع وقت ممكن، قد يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع قبل أن يتمكن الشخص من التبديل إلى المشي بعصا.

قد يستغرق التعافي من جراحة استبدال مفصل الورك وقتًا أطول ، حتى 12 أسبوعًا، في ما يصل إلى حالتين من كل ثلاث حالات ، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من كسور الورك إلى مساعدة طويلة الأجل مع واحد أو أكثر من الأنشطة اليومية الأساسية.

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في ما يصل إلى 25 ٪ من الحالات ، لم يعد كبار السن الذين يعانون من كسور الورك قادرين على العيش بشكل مستقل حتى بعد الشفاء .

طرق الوقاية من كسر الورك

هناك طريقتان رئيسيتان لمنع كسر الورك: الحفاظ على قوة العظام ، ومنع السقوط.

لتحسين قوة العظام ، يجب على الرجال والنساء من جميع الأعمار ممارسة الرياضة بانتظام واستهلاك ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د .

من المرجح أن تكون عظام النساء رقيقة مع تقدم العمر.

بعد انقطاع الطمث ، يجب على النساء اللاتي لديهن عوامل خطر لمرض هشاشة العظام (بما في ذلك تاريخ عائلي قوي لمرض هشاشة العظام.