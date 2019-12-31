شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الم الركبة عديدة منها التهاب الاوتار او التعرض لاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الركبة ينتج عن وجود التهاب في المكان، وهو أمرشائع ولا يمثل عادة مشكلة خطيرة، وهناك العديد من الأسباب المحتملة، والتي يمكن أن تتراوح من إجهاد عضلي بسيط أو التهاب الأوتار، إلى نوع من التهاب المفاصل، في بعض الأحيان لا يمكن العثورعلى سبب لهذه الآلام، فى السطورالتالية نتعرف على أسباب ألم الركبة، وفقاً لموقع versusarthritis.



الم الركبة

أسباب ألم الركبة

أسباب ألم الركبة عديدة وتشمل:

-إصابات الركبة.

- التهاب الأوتار.

- مرض أوسجود-شلاتر.

- متلازمة الألم الفخذي البطني.

ألم الركبة قد يصبح أكثر شيوعاً مع التقدم فى العمرأوإذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو نتيجة ممارسة الرياضة أوغيرها من الإصابات، وغالبًا ما يمكن علاج آلام الركبة في المنزل، ويمكن أن تبدأ في الشعور بالتحسن بعد بضعة أيام.

أسباب ألم الركبة الشائعة

أسباب ألم الركبة بالتفصيل نتعرف عليها، وهى كالتالى:

-إصابات الركبة

الالتواءات والتمزقات كلها أنواع من إصابات الركبة، يمكن أن يكون سبب هذه الإصابات ممارسة الرياضة، ولكن ليس عليك أن تكون رياضيًا حتى تشعر بهذا النوع من آلام الركبة، حيث يمكن أن تحدث نتيجة اصطدام ركبتيك بأى شئ.

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-التهاب الأوتار

يمكن أن يكون ألم الركبة علامة على التهاب الأوتار، عندما يتضخم وتراً ويصبح مؤلمًا- على سبيل المثال ، بعد الإصابة.

-مرض أوسجود-شلاتر

من الأمراض التى يمكن أن تؤثر على الأطفال والشباب، في مرض Osgood-Schlatter ، يصبح الورم العظمي أسفل غطاء ركبتك مؤلماً وتورمًا أثناء التمرين وبعده، وهو عبارة عن نتوء مؤلم تحت الركبة تسوء مع كثرة النشاط والحركة وتتحسن مع الراحة.

-متلازمة الألم الفخذي البطني

هذه مشكلة شائعة في الركبة تؤثر بشكل خاص على الأطفال والشباب، الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الألم الفخذي البطني يكون لديهم عادة ألم خلف الركبة أو حولها.

عادة ما يكون الشعور بالألم عند صعود الدرج أو الركض أو القرفصاء أو ركوب الدراجات أو الجلوس مع الركبتين المرنتين.



اسباب الم الركبة

اسباب الم الركبة وهشاشة العظام

أسباب ألم الركبة قد تحدث تدريجياً بمرور الوقت، أو قد يحدث فجأة، أو قد يأتي مراراً وتكراراً، أيا كان نمط الألم، فإنه في الغالب لا يكون بسبب هشاشة العظام، ويمكن أن يؤثر ذلك على أي شخص في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

إذا كنت تعاني من هشاشة العظام في الركبة، فقد تشعر أن ركبتك مؤلمة وقاسية في بعض الأحيان، قد يؤثر على ركبة واحدة أو كليهما.

قد يكون الألم أسوأ في نهاية اليوم، أو عند تحريك ركبتك وقد يتحسن عند الراحة، قد تكون لديك بعض الصلابة في الصباح، لكن هذا لن يستمر عادة لأكثر من نصف ساعة.

قد يكون الألم الناتج عن هشاشة العظام محسوسًا في جميع أنحاء ركبتك، أو في مكان معين، مثل الأمام أو الجانب، قد تشعر بالسوء بعد تحريك ركبتك بطريقة معينة ، مثل صعود أو هبوط الدرج.