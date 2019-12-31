شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض اضطراب القلق العام امراض القلب والجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب القلق العام ، يكون لدى الشخص مشاعر متكررة أو ثابتة تقريبًا هذه المشاعر إما مكثفة بشكل غير عادي أو لا تتناسب مع المتاعب والمخاطر الحقيقية للحياة اليومية للشخص،يتم تعريف الاضطراب على أنه قلق دائم لعدة أيام من عدمه ، لعدة أشهر على الأقل، في بعض الحالات ، يشعر الشخص المصاب باضطراب القلق العام بأنه دائمًا ما يكون مصدر قلق ، حتى منذ الطفولة أو المراهقة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline ، في حالات أخرى ، قد ينشأ القلق عن أزمة أو فترة من التوتر ، مثل فقدان الوظيفة أو مرض عائلي أو وفاة أحد الأقارب.،ربما تكون الأزمة أو التوتر قد انتهى ، لكن قد يستمر الشعور بالقلق غير المبرر لشهور أو سنوات.

بالإضافة إلى المعاناة والقلق المستمر أو بدون توقف ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام من تدني احترام الذات أو الشعور بعدم الأمان، قد يرون نوايا أو أحداث الناس بعبارات سلبية ، أو قد يتعرضون لها على أنها تخويف أو انتقادات.

قد تؤدي بهم الأعراض الجسدية إلى طلب العلاج من أخصائي أمراض القلب أو أخصائي الرئة أو أخصائي الجهاز الهضمي، والإجهاد يمكن أن يكثف القلق.

بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا اضطراب القلق العام لديهم ميل وراثي لتطويره، ربما ينشأ هذا الاضطراب عن كيفية تواصل مجموعة متنوعة من هياكل الدماغ مع بعضها البعض بينما يحاول الفرد إدارة استجابة الخوف، تؤثر تجربة الحياة والعلاقات الهامة والضغوط البيئية أيضًا على تطور هذا الاضطراب.

من بين جميع الأمراض النفسية ، يعد اضطراب القلق العام أقل احتمال حدوثه بمفرده، ما بين 50٪ و 90٪ من المصابين بهذا الاضطراب لديهم أيضًا مشكلة أخرى واحدة على الأقل ، وهي عادةً اضطرابات الهلع أو الرهاب أو الاكتئاب أو إدمان الكحول أو أي شكل آخر من أشكال تعاطي المخدرات.

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أعراض اضطراب القلق العام

في اضطراب القلق العام ، يكون لدى الشخص قلق دائم أو قلق مستمر لعدة أشهر على الأقل.

قلق مفرط يصعب السيطرة عليه، غالبًا ما تتداخل مع القدرة على العمل في المنزل أو في العمل أو في المواقف الاجتماعية.

الأعراض أو السلوكيات المحددة الأخرى الشائعة لإضطراب القلق العام

شعور لا يهدأ ، وجود عضلات متوترة، صعوبة في التركيز أو التذكر ،مشكلة في النوم أو النوم ، أو عدم الشعور بالراحة بعد النوم، تجنب الأنشطة التي يمكن أن تتحول بشكل سيء (تجنب حتى المخاطر الصغيرة)، المماطلة أو وجود مشكلة في اتخاذ القرارات، القلق الذي يؤدي إلى المطالبة مراراً وتكراراً بالطمأنينة.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام من أعراض جسدية تشبه أعراض أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها من الأمراض الطبية.

على الرغم من أن تشخيص اضطراب القلق العام قد يتم بعد عدة أشهر من الأعراض ، إلا أن الحالة قد تستمر سنوات ، خاصة دون علاج.،كثير من الناس يعانون من الأعراض كجزء من نمط مدى الحياة.

ونظرًا لأن التوتر جزء طبيعي من الحياة ، فعادة ما لا توجد وسيلة لمنع اضطرابات القلق العام لدى أي شخص ومع ذلك ، بمجرد تشخيصها ، يمكن للعلاجات المختلفة أن تقلل الأعراض بشكل فعال.