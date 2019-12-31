شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت اللافندر لصحة الشعر ونموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت اللافندر هو أحد الخيارات العلاجية العشبية القديمة التي يلجأ الكثير من الناس إلى العلاجات العشبية الآن لخفض استخدام الأدوية والمواد الكيميائية على جلدهم وشعرهم، ومن بين تلك العلاجات اتضح أن استخدام زيت اللافندر للشعر هو الاتجاه القديم الجديد الآن، فقد ثبت زيت اللافندر يعمل علميا على تحسين صحة الشعر وتقليل تساقطه.

فوائد زيت اللافندر للشعر

وفقا لتقرير موقع " organicfacts" كشفت دراسة حيوانية أجريت عام 2016 في أبحاث السموم أن وضع زيت اللافندر ساعد في تحسين نمو الشعر وسمكه، ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات بشرية لاستكشاف فوائد تطبيق الزيت على الشعر.

زيت اللافندر يقلل من تساقط الشعر

وجدت دراسة أن مزيجًا من الزيوت العشبية ، بما في ذلك زيت اللافندر ، الذي يتم تدليكه في فروة الرأس يوميًا لمدة 7 أشهر ، كان قادرًا على تقليل تساقط الشعر.

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يساعد على منع قمل الشعر

أظهرت دراسة أجريت عام 2011 أن مزيجًا من زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي يمكن أن يمنع بشكل فعال قمل الشعر ويقتله أيضًا، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف الفوائد العلاجية لمزيج الزيت على القمل.

زيت اللافندر يعمل على نمو الشعر

يساعد زيت اللافندر الممزوج بالزيوت العشبية الأخرى مثل زيت الريحان وزيت إكليل الجبل وزيت الليمون على تعزيز نمو الشعر، وينصح بوضع الخليط على المناطق الأكثر تضرراً من تساقط الشعر.

زيت اللافندر كغسيل للشعر

تشير الأبحاث إلى أن تساقط الشعر يحدث أيضًا بسبب الإجهاد، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر إلى ماء الحمام واستخدامه في غسل الشعر بعد غسل الشعر بالشامبو بشكل منتظم، و يشتهر عطر اللافندر بتأثيره المريح على الجسم والعقل، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل تساقط الشعر.

وعلى الرغم من فوائده، قد يعانى بعض الناس من الطفح الجلدي أو خلايا النحل لأنها قد تكون حساسية من بعض المكونات الطبيعية، وفي حين أنه من الآمن استخدام زيت اللافندر الأساسي موضعياً، إلا أنه لا ينصح بالابتلاع، ويُنصح دائمًا باستشارة طبيبك أو طبيب الأعشاب المعتمد قبل استخدام الزيوت الأساسية على الجلد أو الشعر.