شكرا لقرائتكم خبر عن الراحة تبدأ من القدمين .. ارتداء حذاء غير مناسب يصيبك بإلتهاب الكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الكعب هو أحد الأعراض الشائعة التي لها العديد من الأسباب المحتملة.، على الرغم أن ألم الكعب يحدث في بعض الأحيان بسبب مرض شامل على مستوى الجسم ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس، إلا أنه عادة ما يكون حالة موضعية تؤثرعلى القدم فقط، ويعرض التقريرالتالى أبرزالأسباب وراء الشعور بألم الكعب.

ووفقا لموقع drugs تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الكعب ما يلى :

التهاب اللفافة الأخمصية

التهاب اللفافة الأخمصية هو التهاب مؤلم في اللفافة الأخمصية، وهي عبارة عن شريط ليفي من الأنسجة على طرف القدم يساعد على دعم القوس، ويحدث عندما تكون اللفافة الأخمصية مثقلة أو مفرطة. وهذا النوع شائع بشكل خاص في المجموعات التالية من الأشخاص: الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والنساء الحوامل، والعدائين، ولاعبي الكرة الطائرة، ولاعبي التنس، والأشخاص الذين يشاركون في التمارين الرياضية أو تسلق السلالم.

كعب الحافز

حفز الكعب هو نمو غير طبيعي للعظم في المنطقة حيث ترتبط اللفافة الأخمصية بعظم الكعب، إنه ناتج عن ضغط طويل المدى على اللفافة الأخمصية وعضلات القدم، وخاصة عند الأشخاص البدينين أو العدائين أو الركضين.،كما هو الحال في التهاب اللفافة الأخمصية، فإن الأحذية التي يتم تهالكها أوتركيبها بشكل سيء أو تم تصنيعها بشكل سيء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

الالتهاب العصبى

في هذه الحالة، يصبح مركز عظام الكعب متهيجًا نتيجة لارتداء حذاء جديد أو زيادة النشاط الرياضي.،يحدث هذا الألم في الجزء الخلفي من الكعب، وليس في الجزء السفلي، يعد التهاب الكعب العصبي سببًا شائعًا إلى حد ما لآلام الكعب عند الأطفال النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عامًا، وعلى الرغم من إصابة أي فتى أو فتاة تقريبًا ، فإن الأطفال الذين يشاركون في الألعاب الرياضية التي تتطلب الكثير من القفز يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتطور. هذا الشرط.

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التهاب الجراب

وهو كيس يربط العديد من المفاصل ويسمح للأوتار والعضلات بالتحرك بسهولة عندما يتحرك المفصل.،في الكعب، قد يسبب التهاب الجراب ألمًا في الجانب السفلي أو الخلفي من الكعب، في بعض الحالات، يرتبط التهاب الجراب في الكعب بالمشاكل الهيكلية للقدم التي تسبب مشية غير طبيعية (طريقة المشي)، في حالات أخرى، يمكن أن يؤدي ارتداء أحذية ذات الكعب المبطن بشكل سيء إلى التهاب الجراب.

الكدمات

يمكن اصطدام الكعب وكدماته عن طريق الخطأ عادةً ما يحدث هذا كـ "كدمة حجرية"، وهي إصابة تأثير ناتجة عن التنقل على جسم حاد أثناء المشي حافي القدمين.

التهاب الأوتار في اكيليس

في معظم الحالات ، يكون التهاب الأوتار في أكيليس (التهاب وتر العرقوب) ناجماً عن الاستخدام المفرط ، لا سيما عن طريق القفز المفرط أثناء ممارسة الرياضة، ومع ذلك، يمكن أن يرتبط أيضًا بالأحذية غير المناسبة إذا تم حفر الجزء العلوي الخلفي من الحذاء في وتر أخيل في الجزء الخلفي من الكعب، في كثير من الأحيان ، يحدث بسبب مرض التهابي ، مثل التهاب الفقار اللاصق (وتسمى أيضا التهاب الفقار المفصلي المحوري) ، التهاب المفاصل التفاعلي ، النقرس أو التهاب المفاصل الروماتويدي.