شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزيد من كرات الدم الحمراء فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض عدد كرات الدم الحمراء ، أو فقر الدم يمكن أن يسبب مشاعر التعب والضعف عندما يكون لدى الشخص عدد أقل من الدم الأحمر عن المعدل الطبيعي وهو ما يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر للحصول على ما يكفي من الأوكسجين للخلايا، ممكن أن يسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (RBC) مجموعة متنوعة من الأعراض والمضاعفات الصحية، هناك عدة تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يقوم بها الأشخاص لمساعدة الجسم على زيادة عدد كرات الدم الحمراء.

كرات الدم الحمراء هي العنصر الأكثر شيوعا في دم الإنسان تحتوي الخلايا على الهيمولوبين ، وهو بروتين يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقا لما أكده تقرير لموقع medicalnewstoday الهيموجلوبين مسؤول أيضًا عن اللون الأحمر للدم.

كرات الدم الحمراء تعمم الجسم لمدة 115 يومًا في المتوسط بعد ذلك، يذهبون إلى الكبد، حيث ينهارون، يعيد الجسم تدوير مغذياته مرة أخرى إلى الخلايا.

ينتج النخاع العظمي كرات الدم الحمراء بشكل مستمر، إذا لم يتلق الجسم إمدادات منتظمة من العناصر الغذائية الضرورية ، فقد تصبح كرات الدم الحمراء مشوهة أو تموت بمعدل أسرع من قدرة الجسم على استبدالها.

عوامل تؤدى إلى زيادة نسبة كرات الدم الحمراء فى الجسم

عادة ما يحدث انخفاض في عدد كرات الدم الحمراء عندما لا يتناول الشخص ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية يمكن أن يعطي الجسم الأدوات اللازمة لإنشاء كرات الدم الحمراء الوظيفية.

يمكن للناس أيضًا تناول هذه الفيتامينات والمعادن الأساسية كمكملات، على الرغم من أنه من الأفضل الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة الصحية في النظام الغذائي إن أمكن من الأفضل تناول الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية التالية:

الحديد

الحديد هو المغذيات مع معظم الروابط لفقر الدم، يستخدم الجسم الحديد لصنع الهيموجلوبين الذي يخزن الأكسجين في خلايا الدم، بدون الحديد، قد تموت هذه الخلايا أو تصبح غير قادرة على إرسال الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الحديد يمكن أن يساعد في منع أعراض فقر الدم وتغذية الدم.

تشمل المصادر الجيدة للحديد:

المحار، السبانخ ، الشوكولاته، حمص، تونة، السردين البطاطا المخبوزة مع الجلد المرفقة ، كبد البقر، لحم بقري ، كبد الدجاج فصوليا بيضاء ، عدس .

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فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 مهم لوظيفة المخ وإنشاء كرات الدم الحمراء الجديدة، مستويات فيتامين ب 12 المنخفضة يمكن أن تمنع كرات الدم الحمراء من النضج الكامل.

يمكن لنقص B-12 أن يؤدي إلى تطور كرات الدم الحمراء غير الطبيعية التي تسمى البلازما الضخمة ، والتي قد تؤدي إلى حالة يطلق عليها الأطباء فقر الدم الضخم الأرومي.

يرتبط فيتامين ب 12 بالبروتين في الطعام ويحدث بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء والأسماك والمحار. تحتوي منتجات الألبان ، مثل الحليب والجبن ، على فيتامين ب 12.

فيتامين ب 9

وكما هو معروف فيتامين ب 9 هو حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي أساسي للجهاز العصبي والغدد الكظرية، يساعد الفولات أيضًا على تكوين خلايا جديدة في الجسم، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات حمض الفوليك قد يصابون بفقر الدم.

الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك تشمل:

كبد البقر، الخضروات الخضراء المورقة، مثل السبانخ ،البرتقال وعصير البرتقال ،الفول السوداني .

فيتامين سي

على الرغم من أن فيتامين C لا يؤثر بشكل مباشرعلى كرات الدم الحمراء ، فإنه لا يزال مهمًا، لأنه يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد.

يوجد فيتامين C في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك :

فاكهة الكيوي ، الفلفل الأحمر والأخضر، بروكلي، فراولة ،طماطم، البطاطا المخبوزة، البرتقال، عصير جريب فروت

النحاس

النحاس معدن أساسي يساعد الجسم على استخدام الحديد في الدم، إذا كان شخص ما يعاني من نقص في النحاس ، فإن جسمه يواجه صعوبات في امتصاص الحديد في خلايا الدم.

الأطعمة التالية هي مصادر جيدة للنحاس وهى:

كبد البقر، الكاجو، الشوكولاتة، بذور زهرة عباد الشمس، حبوب السمسم ،بطاطا ،افوكادو

فيتامين أ

يدعم الريتينول، أو فيتامين أ، عدد كرات الدم الحمراء لدى شخص ما على غرار النحاس، قد يساعد الخلايا على امتصاص الحديد الذي تحتاجه لتعمل بكامل طاقتها.

الأطعمة التي يمكن أن توفر فيتامين (أ) ما يلي :

كبد البقر ،بعض الأسماك بما في ذلك سمك السلمون،الجزر، الخضر الورقية الداكنة ، مثل اللفت ، الكرنب ، والسبانخ ، بروكلي ،قرع ، ثمار معينة ، بما في ذلك الشمام والمشمش والمانجو.