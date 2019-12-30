تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليمون بالنعناع

المقادير 10 x عدد نعناع (١٠ ورقات)

5 x معلقة كبيرة سكر

4 x عدد ليمونة (صغير)

1 x لتر ماء الطريقة: نضع كل المقادير في الخلاط و نخلطهم جيداً

يتم تصفية العصير و وضعه في كأس. يقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

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