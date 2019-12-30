تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص ديمى جلاس بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x كوب عصير برتقال

1 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x كيس ديمى جلاس

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x معلقة صغيرة حبيبات فلفل أسود كاملة

¼ x كوب ماء الطريقة: فى بولة كبيرة هنضرب عصير البرتقال مع الديمى جلاس وربع كوب ماء كويس جدا

فى حلة على النار هنسيح الزبدة ونقلب فيها البصل والفلفل لحد ما البصل يتحول لللون الذهبى الفاتح

هنضيف خليط البرتقال والديمى جلاس ونقلب كويس, وبعدين نضيف الملح ونفلب تانى ونسيبه لحد ما يغلى.

لو الصوص تقل أوى ممكن نزود شوية ماء ونسيبه يغلى مرة كمان وبعدين نضيف الكريمة اللبانى

بعد دقيقتين هنرفع الصوص من على النار وبكده يبقى جاهز للإستخدام. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال

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