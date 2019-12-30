تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية الشيكولاتة بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x معلقة كبيرة نشا

5 x معلقة كبيرة كاكاو (خام)

3 x معلقة صغيرة قشر برتقال (مبشور)

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة سكر بودرة (أو حسب الرغبة)

1 x كوب كريمة مخفوقة

½ x كوب حليب مكثف (محلى) الطريقة: فى وعاء نخلط على البارد اللبن واللبن المكثف والنشا والكاكاو وبشر البرتقال والسكر جيدا.

نضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى الحصول على مزيج كثيف.

نضع الكريمه الطازجه ونرفع الاناء من على النار ونقلب جيدا.

نوزعها فى كاسات وتترك لتبرد تماما على درجه حراره الغرفه ثم تدخل الثلاجه .. تقدم بارده وتزين بالكريمة المخفوقة وقشر البرتقال المحلى ..بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاكاو بجوز الهند والكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز بالبرتقال

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